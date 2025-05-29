Οι καινοτόμες αλλαγές του νέου πλαισίου αξιολόγησης και ψυχολογικής υποστήριξης του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας παρουσιάστηκαν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Γ.Α.Δ.Α, από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλλιο και ειδικούς επιστήμονες.

Πρόκειται για σύγχρονα εργαλεία ψυχομετρίας που θα αξιοποιήσει η Ελληνική Αστυνομία, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του προσωπικού της και είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με το Γ.Ε.Ε.Θ.Α και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης.

«Για μια νέα φιλοσοφία που εγκαθιδρύεται, βάσει της οποίας η Αστυνομία πρέπει να γίνει πιο εξωστρεφής, πιο φιλική, αλλά ταυτόχρονα και αποτελεσματική, με μια νέα και σύγχρονη δομή, με καθορισμένο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο», έκανε λόγο ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Συμπλήρωσε πως, οι καινοτόμες αυτές αλλαγές προέκυψαν από ένα κρίσιμο και κομβικό ερώτημα. «Ποια χαρακτηριστικά θέλουμε να έχει σήμερα ο Έλληνας και η Ελληνίδα αστυνομικός; Ποια κριτήρια πρέπει να έχουμε υπόψη μας για να καταλάβουμε τους μελλοντικούς αστυνομικούς που θα αναλάβουν το δύσκολο, πολυσήμαντο και πολυσύνθετο έργο της προστασίας των πολιτών;».

Τόνισε, επίσης, πως πρόκειται για έναν “οδικό χάρτη” που δημιουργεί πρωτόκολλα και διαδικασίες για όλα τα στάδια της υπηρεσιακής ζωής ενός αστυνομικού από την κατάταξή του έως την αξιολόγησή του και την υποστήριξή του. Επιπλέον, πρόσθεσε πως, από το φθινόπωρο θα υπάρχει η δυνατότητα να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που περιλαμβάνει «διαδικασίες αδιάβλητες, αντικειμενικές, δίκαιες, απέναντι στους ίδιους τους αστυνομικούς, αλλά και απέναντι στους πολίτες που χρειάζονται αποδοτικούς και αποτελεσματικούς αστυνομικούς, έτσι ώστε η αξιολόγηση του προσωπικού να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο και να συμβάλει στην περαιτέρω αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας».

«Στόχος μας είναι να ανασυγκροτήσουμε, να αναβαθμίσουμε το Σώμα και να λύσουμε προβλήματα του παρελθόντος. Πρωταρχικό μας μέλημα αποτελεί το πώς θα υποστηρίξουμε το προσωπικό μας καλύτερα σε αυτή τη διαδικασία. Συγχρόνως υποστηρίζοντας το προσωπικό μας, παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες και είμαστε βέβαιοι ότι και οι ίδιοι θα αντιλαμβάνονται ότι απέναντί τους έχουν κατάλληλα εκπαιδευμένους αστυνομικούς να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις», τόνισε ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την τοποθέτησή του στην παρουσίαση των νέων ψυχομετρικών- ψυχοτεχνικών εργαλείων για την αξιολόγηση του προσωπικού. Πρόσθεσε, επίσης, πως, «ο,τι πιο πολύτιμο έχει η Ελληνική Αστυνομία, είναι το προσωπικό μας και είμαστε πολύ ευαίσθητοι σε θέματα που το αφορούν. Αφουγκραζόμαστε τόσο τις ανησυχίες του, όσο και την κοινωνία». Σημείωσε, δε, πως είναι πολύ σημαντικό «ειδικά σε υπηρεσίες αιχμής που έχουν επιπλέον ψυχολογικό φόρτο εκ της φύσεως της αποστολής τους καθώς δρουν, συνήθως, υπό στρεσογόνες καταστάσεις, να είμαστε σε θέση να τους παρέχουμε την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη».

Ο Διευθυντής Υγειονομικού της ΕΛ.ΑΣ, Υποστράτηγος Αθανάσιος Μπαδέκας αναφέρθηκε σε γενικότερα ζητήματα οργάνωσης των υπηρεσιών για την αξιοποίηση των ψυχομετρικών εργαλείων.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης ένστολου προσωπικού, Ταξίαρχος Δημήτριος Πολύζος έκανε λόγο για ένα έργο υποδομής για την ΕΛ.ΑΣ.

Από την πλευρά της η Διευθύντρια Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης, Ταξίαρχος Παναγιώτα Παπαδοπούλου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο σημερινός αστυνομικός χρειάζεται στήριξη. Χρειάζεται ένα σύστημα που τον ακούει, που σέβεται τον ρόλο του και τον προστατεύει. Ο αστυνομικός εκτελεί εντολές, αλλά δεν είναι ρομπότ. Μπορεί να φορά στολή, αλλά δεν είναι υπερήρωας. Είναι άνθρωπος, όπως όλοι εσείς, που καλείται καθημερινά να διαχειριστεί πιεστικές καταστάσεις, να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, να προστατεύσει τους πολίτες και ταυτόχρονα να διαφυλάξει τη δική του ψυχική ισορροπία. Η ψυχική υγεία των αστυνομικών δεν είναι πολυτέλεια, ούτε προαιρετική φροντίδα. Είναι βασική προϋπόθεση για να μπορεί η Ελληνική Αστυνομία να λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά. Όταν φροντίζουμε τους ανθρώπους μας, διασφαλίζουμε και την ασφάλεια των πολιτών».

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στους ειδικούς επιστήμονες της ΕΛ.ΑΣ, τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Αστυνομικό Διευθυντή Υ/Γ, Ψυχίατρο Γεώργιο Λαδά και την Αστυνόμο Ά Υ/Γ, Ψυχολόγο Αικατερίνη Ζαρμακούπη, οι οποίοι και ανέλυσαν την αναγκαιότητα της αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των ψυχομετρικών εργαλείων, που χρησιμοποιούνται στην ΕΛ.ΑΣ και παρουσίασαν, εξειδικεύοντας, τις αλλαγές που έρχονται.

Οι ειδικοί επιστήμονες διευκρίνισαν, επίσης, πως εξετάζεται το πώς θα ξεπεραστούν τεχνικά ζητήματα, ώστε το προφίλ ενός αστυνομικού να συμπληρώνεται και από την εικόνα του, όπως διαμορφώνεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

Τέλος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, απαντώντας σχετικά σε ερώτηση, τόνισε πως ήδη κάθε 6 μήνες οι αστυνομικοί του πεδίου, όπως στη ΔΙΑΣ, στη ΔΡΑΣΗ, οι πρώτοι ανταποκριτές, στα ΜΑΤ και στις Σχολές της Αστυνομίας διαθέτουν ψυχολόγο στην υπηρεσία που τους παρακολουθεί καθημερινά.

Δείτε την Παρουσίαση του νέου πλαισίου ψυχολογικής υποστήριξης εδώ

Πηγή: skai.gr

