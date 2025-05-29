Μαραθώνια ήταν η σημερινή κινητοποίηση των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί στο κέντρο της Αθήνας, η οποία ολοκληρώθηκε με μια «παρέλαση» των οχημάτων τους στη Βουλή.

Αμέσως μετά το υπουργείο Μεταφορών -όπου προκλήθηκε ένταση και ολιγόλεπτα επεισόδια- οι ταξιτζήδες αποφάσισαν, αυθόρμητα, να κινηθούν με τα οχήματά τους προς τη Βουλή. Ακολούθησε μια πομπή από τη Μεσογείων και τη Βασιλίσσης Σοφίας, και φτάνοντας στη Βουλή σταμάτησαν τα οχήματά τους και έκλεισαν την κυκλοφορία. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος φώναξε από το μεγάφωνο ότι «δεν είμαστε εδώ για φασαρίες, θέλουμε να δούμε τον Κυρανάκη και να δούμε και τον Μητσοτάκη». Στο σημείο ήταν παρατεταγμένες αστυνομικές δυνάμεις, όμως δεν προέκυψε κάποια ένταση. Στο τέλος, τα ταξί πέρασαν από τη Φιλελλήνων και βγήκαν μπροστά από τη Βουλή, στην Αμαλίας, κορνάροντας και φωνάζοντας συνθήματα, κυρίως κατά του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, με τους τουρίστες να τους απαθανατίζουν με κινητά και φωτογραφικές μηχανές.

Πηγή: skai.gr

