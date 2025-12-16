Κυψέλη: Προκαταρκτική εξέταση για την επίθεση της 16χρονης στην 14χρονη

Στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προχωρά το Υπουργείο Παιδείας για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού τραυματισμού μαθήτριας από συμμαθήτριά της εντός σχολείου στην Κυψέλη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η προκαταρκτική εξέταση διενεργείται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνει πως δεν δύναται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια, πριν την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Παράλληλα, το υπουργείο τονίζει ότι μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, έχουν ληφθεί και συνεχίζουν να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων. «Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

