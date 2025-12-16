Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δύο από τους 7 κατηγορούμενους

Τι ισχυρίστηκαν - Οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων είναι σε εξέλιξη - Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη

Δικαιοσύνη σφυρί

Της Έλενας Γαλάρη

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν δύο από τους 7 κατηγορούμενους οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή για να απολογηθούν για τις παράνομες επιδοτήσεις που φέρονται να έλαβαν την περίοδο 2019-2025. 

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο κατηγορούμενοι, πατέρας και γιος, φέρονται να ισχυρίστηκαν κατά την απολογία τους, ότι έλαβαν επιδοτήσεις, για τις οποίες δεν γνώριζαν ότι έχουν δοθεί παρατύπως. 

Συνολικά 15 άτομα έχουν συλληφθεί για τις επιδοτήσεις που δόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Τον αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση αποδίδουν σε έναν αγροτοσυνδικαλιστή, ενώ σημαντικό ρόλο φέρεται να έχει κι ένας λογιστής με τη σύζυγό του. 

Οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων είναι σε εξέλιξη, ενώ η διαδικασία των απολογιών θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΠΕΚΕΠΕ κατηγορούμενοι επιδοτήσεις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark