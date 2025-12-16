ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δύο από τους 7 κατηγορούμενους

Της Έλενας Γαλάρη

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν δύο από τους 7 κατηγορούμενους οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή για να απολογηθούν για τις παράνομες επιδοτήσεις που φέρονται να έλαβαν την περίοδο 2019-2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο κατηγορούμενοι, πατέρας και γιος, φέρονται να ισχυρίστηκαν κατά την απολογία τους, ότι έλαβαν επιδοτήσεις, για τις οποίες δεν γνώριζαν ότι έχουν δοθεί παρατύπως.

Συνολικά 15 άτομα έχουν συλληφθεί για τις επιδοτήσεις που δόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Τον αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση αποδίδουν σε έναν αγροτοσυνδικαλιστή, ενώ σημαντικό ρόλο φέρεται να έχει κι ένας λογιστής με τη σύζυγό του.

Οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων είναι σε εξέλιξη, ενώ η διαδικασία των απολογιών θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

