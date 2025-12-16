Λογαριασμός
Προθεσμία για την Πέμπτη έλαβε ο «Έλληνας Εσκομπάρ» για την απολογία του (Βίντεο)

Η έξοδος των 5 συλληφθέντων από τα δικαστήρια Πειραιά - Οι διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τους για υπόθεση του μεγάλου φόρτου κοκαΐνης   

Εσκομπάρ

Πάνω από πέντε ώρες παρέμειναν στα γραφεία της Εισαγγελίας Πειραιά ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση του μεγάλου φορτίου κοκαΐνης.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον ανακριτή -και στις 14:15 εξήλθαν υπό δρακόντεια μέτρα από το κτίριο των δικαστηρίων Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Πέμπτη.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι κατηγορίες μένει να προσωποποιηθούν.

