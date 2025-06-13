Αυτοβούλως, μαζί με την δικηγόρο του, εμφανίστηκε σήμερα σε αστυνομικό τμήμα ο 33χρονος ο οποίος κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμού του υπαλλήλου καθαριότητας στην Κυψέλη.

Επειδή έχει παρέλθει το αυτόφωρο, ο άνδρας δεν συνελήφθη.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης (10/6), το θύμα της επίθεσης περιέγραψε όσα βίωσε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Αχαρνών.

«Εμείς ήμασταν κανονικά στον δρόμο, κάναμε την αποκομιδή. Τα παιδιά αυτά ήταν παρκαρισμένα στην πλευρά του δρόμου. Περάσαμε και συνεχίσαμε, κάποια στιγμή αυτοί ξεμπάρκαραν και θέλανε να προχωρήσουν στον δρόμο. Εκείνη τη στιγμή δεν μας έλεγαν τίποτα, είχαν αυτήν την επιθετική οδήγηση, το γκάζωμα, το απότομο φρενάρισμα. Δεν δώσαμε σημασία, απλά όταν προσπάθησαν να φύγουν από κάποια πλατώματα από πάρκινγκ που είχε το σημείο εκεί, προσπερνώντας το απορριμματοφόρο, δεν τα κατάφεραν γιατί μπροστά είχε κι άλλον κάδο και τους έκλεινε, οπότε ξανάκαναν πίσω», όπως είπε και προσέθεσε:

«Όταν ήρθαν πάλι πίσω από το απορριμματοφόρο, επειδή ήταν στο σημείο που θα κατέβαινε ο κάδος και μπορεί να χτυπούσε το αυτοκίνητο ή οτιδήποτε, ο συνάδελφος στον χειρισμό τούς είπε απλά να κάνουν λίγο πιο πίσω. Κουτσά στραβά κατέβηκε ο κάδος, μπήκε στη θέση του κι εμείς προχωρήσαμε στον επόμενο. Ήρθαν από πίσω με αυτήν την οδήγηση, σταματήσανε, κατέβηκε ο οδηγός κι ένας ακόμα και επιτέθηκαν στον συνάδελφο. Στην αρχή ήταν δυο. Εγώ βρέθηκα στη μέση, για να μη γίνει περιστατικό και ο οδηγός γύρισε προς εμένα».

«Δεν ήταν σε κανονική κατάσταση, φαίνονταν υπό την επήρεια. Όταν μου επιτέθηκε ο οδηγός, προσπάθησα να τον εγκλωβίσω με κάποιον τρόπο να μη με χτυπήσει. Δεν κινήθηκα καθόλου εναντίον του. Μετά βγήκε και ο τρίτος από το αυτοκίνητο κι άρχισαν να με χτυπάνε όλοι μαζί», δήλωσε στη συνέχεια.

«Είμαι 18 χρόνια στο επάγγελμα, κάτι τόσο βίαιο είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει και που έχω δει. Στην αρχή προσπάθησα να το αποκρύψω, γιατί δεν ήξερα πως θα πάρει τόση έκταση. Δεν ήθελα να το δει και η οικογένειά μου, δεν υπήρχε λόγος να τους ανησυχήσω», κατέληξε και ενημέρωσε πως ήδη έχουν κινηθεί όλες οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες εις βάρος των δραστών.





