Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων συνέβη λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο ύψος του κόμβου Κηφισίας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας προς το σημείο.

Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στα ρεύματα εξόδου των δυο Εθνικών Οδών λόγω της εξόδου των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου, όπως και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά.

Στο κέντρο της Αθήνας τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη Σταδίου, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδηττού.

Πηγή: skai.gr

