Πρέβεζα: Συνελήφθη 71χρονος για απόπειρα αρπαγής 12χρονης

Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με την καταγγελία του παιδιού, ισχυρίστηκε πως ήταν γείτονας της και της είπε να μπει στο όχημά του για να την πάει στο σπίτι της

Περιπολικό

Ένας 71χρονος συνελήφθη στην Πρέβεζα με την κατηγορία της απόπειρας αρπαγής 12χρονης. 

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 10ης Ιουνίου, όταν ο ηλικιωμένος προσέγγισε τη μαθήτρια έξω σχολείο του δήμου Ζηρού και της πρότεινε να τη μεταφέρει με το αυτοκίνητό του στο σπίτι της, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι είναι γείτονάς της.

Η ανήλικη ενημέρωσε τους γονείς της, οι οποίοι υπέβαλαν καταγγελία.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, ταυτοποίηση και σύλληψη του 71χρονου ημεδαπού, ο οποίος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, σύμφωνα με την ΕΡΤ. 

