Πρέβεζα: Συνελήφθη 71χρονος για απόπειρα αρπαγής 12χρονης

Ένας 71χρονος συνελήφθη στην Πρέβεζα με την κατηγορία της απόπειρας αρπαγής 12χρονης.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 10ης Ιουνίου, όταν ο ηλικιωμένος προσέγγισε τη μαθήτρια έξω σχολείο του δήμου Ζηρού και της πρότεινε να τη μεταφέρει με το αυτοκίνητό του στο σπίτι της, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι είναι γείτονάς της.
Η ανήλικη ενημέρωσε τους γονείς της, οι οποίοι υπέβαλαν καταγγελία.
Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, ταυτοποίηση και σύλληψη του 71χρονου ημεδαπού, ο οποίος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
