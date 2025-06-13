Πρέβεζα: Συνελήφθη 71χρονος για απόπειρα αρπαγής 12χρονης

Ένας 71χρονος συνελήφθη στην Πρέβεζα με την κατηγορία της απόπειρας αρπαγής 12χρονης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 10ης Ιουνίου, όταν ο ηλικιωμένος προσέγγισε τη μαθήτρια έξω σχολείο του δήμου Ζηρού και της πρότεινε να τη μεταφέρει με το αυτοκίνητό του στο σπίτι της, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι είναι γείτονάς της.

Η ανήλικη ενημέρωσε τους γονείς της, οι οποίοι υπέβαλαν καταγγελία.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, ταυτοποίηση και σύλληψη του 71χρονου ημεδαπού, ο οποίος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πηγή: skai.gr

