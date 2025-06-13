Συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τη σχολική χρονιά 2025-2026.

Η φιλοξενία των βρεφών και νηπίων είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 19 Ιουνίου 2025.

Οι ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Ιουλίου, 06:45-16:00 (Δευτέρα-Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική εκπαιδευτική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Βρεφονηπιακοί σταθμοί Ν. Αττικής: Αγίας Βαρβάρας, Άνω Λιοσίων, Ελευσίνας, Κερατσινίου, Μενιδίου, Μοσχάτου, Ολυμπιακού Χωριού, Περιστερίου και Χαϊδαρίου. Επίσης, από τον Σεπτέμβριο, θα λειτουργήσει νέος βρεφικός σταθμός σε κτήριο της ΔΥΠΑ στο Ίλιον.

Βρεφονηπιακοί σταθμοί Περιφέρειας: Αγρινίου, Άρτας, Δράμας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Καρδίτσας, Καρπενησίου, Κομοτηνής, Μεσολογγίου, Νάουσας, Ξάνθης, Πατρών, Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Σερρών και Τρικάλων.

Σημειώνεται ότι ο βρεφονηπιακός σταθμός Λάρισας, που υπέστη σημαντική καταστροφή από τον Daniel, αναμένεται να επαναλειτουργήσει στις αρχές του 2026.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω gov.gr: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-brephiko-kai-paidiko-stathmo/eggraphe-se-brephonepiako-stathmo-tes-demosias-uperesias-apaskholeses-d-up.

Η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό → Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Δικαιούχοι είναι ο γονέας, οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.λπ.) ωφελούμενων παιδιών, που:

- κατά τα έτη 2024-2025, συμπλήρωσαν συνολικά 25 ημέρες ασφάλισης στον e-EΦΚΑ ή/και ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή/και τακτικής επιδότησης ανεργίας ή/και επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας ή

- είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τουλάχιστον δύο μήνες κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

- είναι δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς-ανεξαρτήτως απασχολούμενων ασφαλισμένων (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και τ. ΕΤΑΑ).

Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, θα αναρτηθούν προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων, αναπληρωματικών και αποκλειομένων βρεφών και νηπίων και οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις.

Η ΔΥΠΑ συμμετέχει στη δράση «προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», με δικαιούχο φορέα την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), καθώς και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Οι γονείς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα, καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση σε αυτό.

Όσοι λάβουν το voucher, μπορούν να το καταθέσουν άμεσα σε βρεφονηπιακό σταθμό της ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-dypa

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.