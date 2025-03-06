Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν στην Κυψέλη, με δύο οδηγούς να διαπληκτίζονται άγρια στο δρόμο, και να έρχονται στα χέρια με αφορμή την παραχώρηση προτεραιότητας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι εικόνες αυτές καταγράφηκαν σε μονόδρομο. Ο οδηγός ενός τζιπ μπήκε στο παράνομα και η οδηγός του άλλου οχήματος που κινούνταν κανονικά, του ζήτησε να οπισθοχωρήσει.

Ο άνδρας τότε απάντησε «θα κάνω ό,τι γουστάρω», με τους δυο οδηγούς να πιάνονται κανονικά στα χέρια, ενώ η γυναίκα δέχτηκε και σφαλιάρα, όπως φαίνεται στις εικόνες.

Στο σοκαριστικό βίντεο ακούγονται οι μάρτυρες, τη στιγμή που ο δράστης επιτίθεται στη γυναίκα, να φωνάζουν: «Θα καλέσω την αστυνομία... Πάρε την αστυνομία τώρα, τώρα».

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, ωστόσο το συμβάν είχε λήξει.





Πηγή: skai.gr

