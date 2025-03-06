Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής συνεχίζουν το οδοιπορικό τους στην Εύβοια και σήμερα, Πέμπτη 6 Μαρτίου, στις 14.45 βγαίνουν ζωντανά από τη Χαλκίδα.

«Να θυμάσαι, θα ξαναβγεί ο ήλιος», έγραψε ο 12χρονος τότε Αλέξανδρος. Με οδηγό αυτό το σύνθημα, η μαμά του δίνει αγώνα μετά τον θάνατο του παιδιού της. Στην παιδική χαρά της Χαλκίδας, που έγινε στη μνήμη του Αλέξανδρου, η Ματίνα Κυριάκου μας εξοριστεί τις σημαντικές δράσεις της για τα παιδιά με καρκίνο.

Ένα σπιτάκι σε 4 ρόδες έγινε σπιτικό για την Ελίζα που έφυγε και εγκαταστάθηκε σε ένα μαγικό τοπίο έξω από την Αμάρυνθο. Μοιράστηκε μαζί μας όνειρα αλλά και αγωνίες. Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον τρόπο ζωής έξω από τα αστικά κέντρα και μέσα στη φύση; Είναι εφικτό να δουλέψεις ψηφιακά όταν δεν υπάρχουν οι αναγκαίες υποδομές;

Η τιμημένη και ματωμένη σημαία των μαρτυρικών Ψαρών βρίσκεται στην Ερέτρια όπου κατέφυγαν οι επιζήσαντες της καταστροφής. Μεγάλη η συγκίνηση μπροστά σε αυτό το ιστορικό κειμήλιο.

Στη Χαλκίδα, το νοσοκομείο στεγάζεται σε ένα νέο κτήριο – κόσμημα, οι ελλείψεις σε προσωπικό όμως καθιστούν τις εφημερίες και τις νοσηλείες επικίνδυνες, όπως καταγγέλλουν γιατροί και νοσηλευτές που μας μιλούν για τον άνισο αγώνα τους. Τα μισά χειρουργεία δεν λειτουργούν ενώ δεκάδες είναι οι θέσεις προσωπικού υγείας που δεν έχουν καλυφθεί.

Δείτε το trailer:

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή

