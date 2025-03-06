Αγανακτισμένοι κάτοικοι και επαγγελματίες στο Λαύριο από μια γυναίκα που προσποιείται την πελάτισσα, μπαίνει σε καταστήματα και κλέβει κινητά.

Σε αποκλειστικό βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή Live You στον ΣΚΑΪ, δείχνει μια γυναίκα να μπαίνει σε μαγαζί καλλυντικών και με μαεστρία να αποσπά ένα κινητό τηλέφωνο, μεγάλης αξίας.

Αμέσως μετά η γυναίκα φεύγει και πηγαίνει σε διπλανό κατάστημα στο οποίο έκλεψε και δεύτερο κινητό επίσης μεγάλης αξίας

Δείτε το βίντεο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

αΓΑΝΑ

Πηγή: skai.gr

