Την πρόσληψη 8.763 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το τρέχον διδακτικό έτος 2024-2025, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ειδικότερα, η κατανομή των προσλήψεων, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο έχει ως εξής:

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση:

1.017 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και 3.194 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

1.045 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), 3.470 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και 23 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Από το υπουργείο Παιδείας σημειώνεται πως «λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από τους ενταγμένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ υποψήφιους εκπαιδευτικούς, δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη 483 κενών θέσεων στη Γενική Εκπαίδευση και σε δομές ΕΑΕ, εκ των οποίων οι 350 θέσεις αφορούν στους κλάδους ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ71-ΠΕ70 ΕΑΕ Δασκάλων ΕΑΕ. Για την πλήρωση των εν λόγω θέσεων θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες κατ' άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει».

Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε, διατίθενται για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, δεκατέσσερις (14) προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης για τη Γενική Εκπαίδευση.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 11 έως και τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2024.

Οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στη διεύθυνση: www.minedu.gov.gr/anaplirotes.

Πηγή: skai.gr

