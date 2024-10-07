Επεισόδια μετά το τέλος της πορείας υπέρ της Παλαιστίνης - Έγιναν 20 προσαγωγές

Ένταση επικράτησε μετά το τέλος της πορείας υπέρ της Παλαιστίνης, που πραγματοποίησαν σήμερα στην Αθήνα διάφορες συλλογικότητες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 10 το βράδυ, μια ομάδα ατόμων επιτέθηκε με πέτρες και φωτοβολίδες σε αστυνομικές δυνάμεις στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισίας με την οδό Πανόρμου, ενώ λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια και έξω από το στάση του μετρό Πανόρμου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 20 ατόμων, 16 αντρών και 4 γυναικών.

Τέλος, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στις λεωφόρους Κηφισίας και Κατεχάκη, καθώς ολοκληρώθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν εφαρμοστεί λόγω της πορείας διαμαρτυρίας.

Πηγή: skai.gr

