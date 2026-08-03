Ένας 26χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές ως ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, της οποίας η σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Το χρονικό και τα ευρήματα της έρευνας

Η εξιχνίαση της υπόθεσης βασίστηκε σε έναν συνδυασμό κρίσιμων στοιχείων. Καταλύτης στάθηκε η κατάθεση της συζύγου του 26χρονου, η οποία κατήγγειλε στις Αρχές ότι ο ίδιος της ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας πως σκότωσε την 38χρονη επειδή θεωρούσε ότι προσπαθούσε να επηρεάσει θρησκευτικά τη σύντροφό του. Το θύμα είχε επισκεφθεί το ζευγάρι στο σπίτι τους στο Κερατσίνι λίγο πριν από τον θάνατό της.

Παράλληλα, το υλικό από κάμερες ασφαλείας επιβεβαίωσε τις υποψίες των Αρχών. Βιντεοληπτικό ντοκουμέντο από το βράδυ της 16ης Ιουλίου απεικονίζει τον 26χρονο να μεταφέρει τη μεγάλη ταξιδιωτική βαλίτσα και μία μπλε σακούλα στις οδούς Ρεθύμνου και Ευελπίδων, ενώ μόλις δεκατρία λεπτά αργότερα καταγράφεται να απομακρύνεται από το σημείο χωρίς αυτές, κρατώντας πλέον μόνο ένα σακίδιο.

Την εικόνα συμπλήρωσαν τα δεδομένα από το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης, αλλά και η ιχνηλάτηση της διαδρομής που ακολούθησε ο κατηγορούμενος μέχρι την Αράχωβα.

Ο 26χρονος αναμένεται να οδηγηθεί την Τετάρτη ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί.

Πηγή: skai.gr

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