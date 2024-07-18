«"Γίναμε ρεζίλι διεθνώς", λέει ο κύριος Κασσελάκης, με την "εξαήμερη εργασία". Όταν είσαι αρχηγός της αντιπολίτευσης σε μια χώρα, έχεις δύο επιλογές. Η μία είναι να διαβάζεις τα στοιχεία, να ψάχνεις επιχειρήματα και να κάνεις μια σκληρή αντιπολίτευση, τεκμηριωμένη. Η άλλη επιλογή είναι να κάνεις συρραφή διάφορων βίντεο και να ανακυκλώνεις το ψέμα. Ο κύριος Κασσελάκης έχει επιλέξει τον δεύτερο δρόμο. Εμείς, συνειδητά, θα σας λέμε την αλήθεια», αναφέρει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Στη συνέχεια επισημαίνει: «Πάμε να δούμε, λοιπόν, τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο δεκαπενθήμερο από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Σύνολο εργοδοτών στη χώρα που απασχολούν εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση εργασίας: 326.482 εργοδότες και 382.775 παραρτήματα.

Πόσοι έκαναν αίτηση για χρήση της έκτακτης βάρδιας εργασίας; Συνολικά 690 επιχειρήσεις για 1.671 παραρτήματα, δηλαδή, αίτηση έχει υποβάλει το 0,44% των επιχειρήσεων της χώρας. Πάμε να δούμε τώρα και πόσες από αυτές τις αιτήσεις έγιναν δεκτές.

Από τα 1.671 παραρτήματα που υπέβαλαν αίτηση, πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, δηλαδή να είναι συνεχής η λειτουργία τους 24/7 με κυλιόμενες βάρδιες ή 24ωρη λειτουργία 5 ή 6 ημερών με κυλιόμενες βάρδιες, τα 291. Δηλαδή, 0,076% επί του συνόλου των παραρτημάτων.

Με λίγα λόγια, γι' αυτή την υποτιθέμενη εξαήμερη εργασία που είναι μια έκτακτη βάρδια αναφερόμαστε τελικά σε λιγότερες από 1 στις 1.000 επιχειρήσεις στη χώρα. Και κάτι τελευταίο: Αν θέλει ο κύριος Κασσελάκης, υπάρχουν πολλά περισσότερα βίντεο που αναγνωρίζουν την πρόοδο της χώρας. Αν δεν μπορεί να τα βρει, μπορούμε να του τα στείλουμε», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

