Κύπελλο Ελλαδας: Έριξε επτά στο Αιγάλεω ο ΠΑΟΚ- Έκλεισε ραντεβού με ΑΕΚ

Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε 7-1 του Αιγάλεω στη ρεβάνς του 3-0 της Αθήνας και με συνολικό σκορ 10-1, πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, εκεί όπου περιμένει η ΑΕΚ. Πρώτο ματς στην OPAP Arena στις 17 ή 18 Δεκεμβρίου.

Ο Δικέφαλος του Βορρά παρουσιάστηκε με πολλές αλλαγές, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να δίνει ευκαιρία σε αρκετούς ποδοσφαιριστές με λίγο χρόνο συμμετοχής, ξεκουράζοντας παράλληλα και παίκτες οι οποίοι είχαν επιβαρυνθεί το τελευταίο διάστημα. Χατ-τρικ πέτυχε ο Τισουντάλι, ενώ ντεμπούτο έκανε ο 19χρονος κεντρικός αμυντικός, Δημήτρης Κωττάς.

Νίκη στην Τούμπα έπειτα από περίπου 100 μέρες για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε να κερδίσει ματς στην έδρα του από τις 25 Αυγούστου και το 2-0 κόντρα στον Παναιτωλικό για την Stoiximan Super League.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκίνησε με τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, με τους Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδη και Γκόμεζ να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας.

Ο Θυμιάνης ήταν στον άξονα μαζί με τον ξεκούραστο Καμαρά που ήταν τιμωρημένος στο ματς με την Athens Kallithea, ενώ δεξιά βρέθηκε ο Ζίβκοβιτς, αριστερά ο Σορετίρε και δίδυμο στην επίθεση Τισουντάλι με Σαμάτα.

Για την ομάδα του Αιγάλεω κάτω από τα γκολπόστ ξεκίνησε ο Τσιμόπουλος, ενώ την τριάδα της άμυνας συνέθεσαν οι Ζιούλης, Μπάρδας και Καρρίκι. Ο Κωστόπουλος σε θέση δεξί μπακ-χαφ, ενώ αριστερό ήταν ο Λιοφάγος. Η δυάδα των χαφ αποτελούνταν από τους Μπάμπη και Καρβούνη, ενώ λίγο πιο μπροστά τους σε ελέθερο ρόλο ήταν ο Βάρκας. Το δίδυμο των φορ σχημάτισαν οι Φοφανά και Δρίτσας.

Το ματς:

Ο ΠΑΟΚ μπήκε ορεξάτος στο ματς και μόλις στο 6ο λεπτό άνοιξε το σκορ. Ο Σάστρε μπήκε από τα δεξιά στην περιοχή, έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Σορετίρε σε κενή εστία έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 12ο λεπτό ο Τισουντάλι διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ζίβοκβιτς.

Μετά το 2-0 το Αιγάλεω αποφάσισε να γίνει πιο πιεστικό και έβαλε ένταση στα μαρκαρίσματα. Κάτι το οποίο το βοήθησε να κλέβει περισσότερες μπάλες και να δυσκολεύει την κυκλοφορία του ΠΑΟΚ και εν τέλει να φτάσει στη μείωση του σκορ.

Η ομάδα του Χαραλαμπίδη έκλεψε την μπάλα και έφυγε στην κόντρα με τον Κωτσόπουλο από τα δεξιά. Εκέινος έκανε το γύρισμα και ο Δρίτσας έκανε το 2-1.

Ένα γκολ το οποίο πανηγυρίστηκε έξαλλα από όλο το Αιγάλεω. Τόσο από τους παίκτες και τον πάγκο της ομάδας, όσο και από τους περίπου 50 φιλάθλους του Αιγάλεω που βρέθηκαν στην Τούμπα.

Έπειτα από τη μείωση του σκορ, ο ρυθμός το αγώνα έπεσε και οι φάσεις μειώθηκαν. Ωστόσο κάθε φορά που ο ΠΑΟΚ αποφάσιζε να... πατήσει το κουμπί, δημιουργούσε φάση όποτε ήθελε.

Στο 36ο λεπτό ο Ζίβκοβιτς έκανε το 3-1, μετά από ωραία ομαδική προσπάθεια. Ο Σορετίρε πάτησε πολύ ωραία με τακουνάκι για τον επερχόμενο Τισουντάλι, εκείνος έκανε το γύρισμα και ο Σέρβος εξτρέμ διαμόρφωσε εύκολα το 3-1 του ημιχρόνου.

Λίγο πριν οδηγηθούν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια, ο Σαμάτα έχασε τεράστια ευκαιρία να χριστεί σκόρερ, αλλά το σουτ του βρήκε το δεξί κάθετο δοκάρι του Τσιμόπουλου.

Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ μπήκε όπως τελείωσε το πρώτο, με το πόδι στο γκάζι και με δύο πολύ γρήγορα γκολ του Τισουντάλι ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-1.

Ο Μαροκινός με τη βοήθεια της τύχης έκανε το 4-1 στο 47', ενώ σε μια απίστευτη φάση και έπειτα από πολλές κόντρες στο 51', η μπάλα χτύπησε πάνω του και κατέληξε στα δίχτυα του Αιγάλεω.

Ο Δικέφαλος του Βορρά έριξε στη συνέχεια τον ρυθμό, μέχρι να αποφασίσει να τον ανεβάσει ξανά στο 75'. Αυτήν τη φορά έπειτα από την εξαιρετική δημιουργία του Μουργκ, ο Τάισον έκανε το 6-1, ενώ πάλι από μια φοβερή κάθετη του Αυστριακού, ο Μπράντον Τόμας διαμόρφωσε το τελικό 7-1!

MVP: Ο Τισουντάλι έκανε χατ-τρικ και αδιαμφιβήτητα ήταν ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης. Από κοντά και ο Σορετίρε, ο οποίος έκανε πολύ καλή εμφάνιση.

Η σφυρίχτρα: Ο Κατσικογιάννης είχε ένα πολύ εύκολο απόγευμα και δεν χρειάστηκε να διαχειριστεί πολλά μαρκαρίσματα και δύσκολες φάσεις.

Οι ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης (71’ Κωττάς), Γκόμες, Θυμιάνης, Καμαρά (70’ Σβαμπ), Ζίβκοβιτς (46’ Τάισον), Τσιουντάλι (56’ Τόμας), Σορετίρε (71’ Μουργκ), Σαμάτα.

Αιγάλεω (Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Ζιούλης (76’ Παρασκευόπουλος), Μπάρδας, Καρίκ, Κωστόπουλος, Λιοφάγος, Μπάμπης (46’Τάμπας), Καρβούνης, Βάρκας (66’ Τάτσης), Φοφανά (46’ Βοριαζίδης), Δρίτσας (54’ Τσούκαλος)

Διαιτητής: Κατσικογιάννης

Βοηθοί: Διαμαντής, Χριστάκογλου

Τέταρτος: Χορόζογλου

