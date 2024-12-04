Συνελήφθησαν πέντε άτομα που διακινούσαν ναρκωτικά σε Αχαρνές και στο κέντρο της Αθήνας

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν την Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024, συνολικά πέντε ημεδαποί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι ως μέλη κυκλωμάτων –κατά περίπτωση- διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες στις Αχαρνές και στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενης από πέντε άτομα, τα οποία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ηρωίνης, κοκαΐνης και κάνναβης σε διάφορα άτομα, κυρίως από την οικία τους στις Αχαρνές Αττικής.

Παράλληλα, πιστοποιήθηκε και η δράση δύο ατόμων, τα οποία ως μέλη ευρύτερου κυκλώματος, διακινούσαν σημαντικές ποσότητες ηρωίνης, κάνναβης και κεταμίνης έξω από Μονάδα Ολοκληρωμένης Θεραπείας της Εξάρτησης, στην Αθήνα.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, προχώρησαν αρχικά σε επιχείρηση στο Γαλάτσι, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν μέλος του δεύτερου κυκλώματος να κατέχει για λογαριασμό του έτερου μέλους, με σκοπό τη διακίνηση, 24 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ηρωίνη, μεικτού βάρους 21,3 γραμμαρίων.

Ακολούθησε ο εντοπισμός και η σύλληψη του δεύτερου μέλους, ενώ σε έρευνα στην οικία τους βρέθηκαν επιπλέον ποσότητες ηρωίνης, κάνναβης και κεταμίνης.

Από την εξέλιξη της επιχείρησης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τρία μέλη της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε έρευνες σε διαμερίσματα σε πολυκατοικία στις Αχαρνές, βρέθηκαν συσκευασίες με πάνω από 1,3 κιλά ηρωίνης (μεικτό βάρος), ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης καθώς και όπλα (επαναληπτική καραμπίνα, φυσίγγια και γεμιστήρες).

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν και στις δύο περιπτώσεις, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1.485,3- γραμμάρια ηρωίνης,

-344,4- γραμμάρια κάνναβης,

-16- γραμμάρια κοκαΐνης,

-3,1- γραμμάρια κεταμίνης,

-18- φυσίγγια και επαναληπτική καραμπίνα,

-2- γεμιστήρες πυροβόλου όπλου,

-3- αυτοκίνητα,

-15.026,50- ευρώ,

-4- ζυγαριές,

-3- κινητά και

χρηματοκιβώτιο.

Σε βάρος των εμπλεκομένων, σχηματίστηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση του νόμου για τα ναρκωτικά και του νόμου για τα Όπλα.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν κατηγορηθεί για παρόμοια και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στον αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.