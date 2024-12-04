Συνελήφθη συμμορία ανηλίκων που αφαιρούσε με βίαιο τράβηγμα αλυσίδες λαιμού σε Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα και Άλιμο

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, βραδινές ώρες της 1-12-2024 και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας βραδινές ώρες της 2-12-2024, τέσσερεις ανήλικοι, δύο 14χρονοι και δύο 17χρονοι, για ληστείες κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι απογευματινές ώρες της 1-12-2024 αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού από ανήλικο που ανέμενε σε στάση Τραμ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης και διέφυγαν.

Στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο έως την περιοχή της Καλλιθέας, όπου αποβιβάστηκαν και προτού ξεκινήσει το λεωφορείο ένας εκ των δραστών βάζοντας το χέρι από το παράθυρο αφαίρεσε από επιβάτη αλυσίδα λαιμού και διέφυγαν.

Κληθέντες αστυνομικοί στο πλαίσιο στοχευμένων αναζητήσεων εντόπισαν στην περιοχή της Καλλιθέας, τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Καλλιθέας, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν οι αφαιρεθείσες αλυσίδες.

Κατά την έρευνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας, ταυτοποιήθηκε και ο 4ος δράστης, και συνελήφθη βραδινές ώρες της 2-12-2024, ενώ εξιχνιάστηκαν επιπλέον δύο ληστείες σε Άλιμο και Καλλιθέα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

