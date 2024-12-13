Κύκλωμα πολεοδόμων: Ελεύθεροι οι 12 πρώτοι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν

Ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια Πολυγύρου, όλοι όσοι απολογήθηκαν σήμερα για συμμετοχή στο κύκλωμα των πολεοδόμων, που με επίκεντρο τη Χαλκιδική ενέκριναν, έναντι αμοιβής, παράνομες ενέργειες και κατασκευές. Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου πέρασαν μέχρι στιγμής 12 από τους 21 συλληφθέντες, με τη διαδικασία να συνεχίζεται αύριο, οπότε θα απολογηθούν και οι υπόλοιποι 9 εμπλεκόμενοι.

Οι 12 κατηγορούμενοι που κλήθηκαν να δώσουν σήμερα εξηγήσεις, είναι ιδιώτες και στην πλειονότητά τους αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί και τοπογράφοι. Όπως έγινε γνωστό, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι οι περισσότεροι εξ αυτών, με περιοριστικούς όρους (εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου). Επιπλέον, σε τέσσερα πρόσωπα επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 5.000 (σε δύο), 50.000 και 60.000 ευρώ.



Η μεγαλύτερη εγγύηση επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο πρώην δήμαρχο (πολιτικός μηχανικός) και η αμέσως επόμενη σε συγγενικό πρόσωπο βασικού κατηγορούμενου, εκ των εμπλεκόμενων υπαλλήλων. Όλοι όσοι βρέθηκαν μέχρι στιγμής ενώπιον της ανακρίτριας, αρνήθηκαν τις εις βάρος τους αποδιδόμενες πράξεις.

Τη σκυτάλη των απολογιών θα πάρουν αύριο οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, ανάμεσα στους οποίους είναι τέσσερις υπάλληλοι της Διεύθυνσης και Υπηρεσίας Δόμησης των δήμων Σιθωνίας και Ν. Προποντίδας, όπως επίσης δύο μέλη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Όλοι οι κατηγορούμενοι διώκονται κατά περίπτωση με τις εξής πράξεις: διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία - δωροδοκία, άμεση συνέργεια σε δωροληψία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις και συμμορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

