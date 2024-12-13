Παράταση έως το τέλος του 2025 για ραδιοτηλεοπτικές άδειες και HD μετάδοση προβλέπεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών "Αναδιάρθρωση σιδηροδρομικού τομέα και ενίσχυση ρυθμιστικών φορέων μεταφορών".

Ειδικότερα, στο άρθρο 35 (σελίδα 21) προβλέπονται οι παρακάτω παρατάσεις:

Παρατείνεται εκ νέου, έως την οριζόμενη ημερομηνία 31-12-2025, η προθεσμία για τη(ν):

- ταυτόχρονη μετάδοση σε υψηλή και τυπική ευκρίνεια του προγράμματος των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας όλων των κατηγοριών,

- έναρξη μετάδοσης του προγράμματος των ανωτέρω παρόχων υποχρεωτικά σε υψηλή ευκρίνεια,

- διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού περιεχομένου και περιφερειακής εμβέλειας,

- ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών.

Πηγή: skai.gr

