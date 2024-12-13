«Ψάρεψαν» νάρκη 250 κιλά στον Πατραϊκό - Επιχείρηση του Πολεμικού Ναυτικού

Δεν πίστευαν στα μάτια τους Πατρινοί αλιείς που βγήκαν στο Πατραϊκό το απόγευμα της Παρασκευής, με την τράτα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 στα δίχτυα τους πιάστηκε νάρκη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, βάρους 250 κιλών.

Οι ψαράδες άμεσα ειδοποίησαν τις αρμόδιες Αρχές και στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, τα οποία φυλάσσουν σε χώρο του Λιμανιού της Πάτρας, τη νάρκη και τις επόμενες ώρες αναμένεται να στηθεί επιχείρηση για την εξουδετέρωσή της.

