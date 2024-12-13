Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Ψάρεψαν» νάρκη 250 κιλά στον Πατραϊκό - Επιχείρηση του Πολεμικού Ναυτικού

Η νάρκη είχε τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου - Το σημείο φυλάσσεται από φυλάσσεται σε χώρο του λιμανιού

Νάρκη

Δεν πίστευαν στα μάτια τους Πατρινοί αλιείς που βγήκαν στο Πατραϊκό το απόγευμα της Παρασκευής, με την τράτα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 στα δίχτυα τους πιάστηκε νάρκη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, βάρους 250 κιλών.

Οι ψαράδες άμεσα ειδοποίησαν τις αρμόδιες Αρχές και στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, τα οποία φυλάσσουν σε χώρο του Λιμανιού της Πάτρας, τη νάρκη και τις επόμενες ώρες αναμένεται να στηθεί επιχείρηση για την εξουδετέρωσή της.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πάτρα νάρκη Β' Παγκόσμιος Πόλεμος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark