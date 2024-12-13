Σε εξέλιξη είναι από το πρωί οι απολογίες των συλληφθέντων για συμμετοχή στο κύκλωμα των πολεοδόμων που, με επίκεντρο τη Χαλκιδική, ενέκριναν, έναντι αμοιβής, παράνομες ενέργειες και κατασκευές. Το κατώφλι του γραφείου της ανακρίτριας Πολύγυρου ήταν προγραμματισμένο να περάσουν σήμερα 13 από τους 21 συλληφθέντες, με τη διαδικασία να συνεχίζεται αύριο.

Μέχρι το απόγευμα έδωσαν εξηγήσεις οκτώ κατηγορούμενοι όλοι ιδιώτες, στη συντριπτική τους πλειονότητα αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί και τοπογράφοι. Όπως έγινε γνωστό, αφέθηκαν ελεύθεροι με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Σε πέντε εξ αυτών επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι άνευ όρων. Επιπλέον, σε δύο από τους παραπάνω αποφασίστηκε η επιβολή χρηματικής εγγύησης 5.000 και 50.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Κατά πληροφορίες, όλοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Ένας από τους κατηγορούμενους μηχανικούς φέρεται να απολογήθηκε ότι εάν δεν συνεργαζόταν με το κύκλωμα δεν θα μπορούσε να ασκήσει το ελεύθερο επάγγελμα.

Τη σκυτάλη των απολογιών θα πάρουν αύριο οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, ανάμεσα στους οποίους είναι τέσσερις υπάλληλοι της Διεύθυνσης και Υπηρεσίας Δόμησης των δήμων Σιθωνίας και Ν. Προποντίδας, όπως επίσης δύο μέλη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Όλοι οι κατηγορούμενοι διώκονται κατά περίπτωση με τις εξής πράξεις: διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία - δωροδοκία, άμεση συνέργεια σε δωροληψία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις και συμμορία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

