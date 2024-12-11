Πάνω από 90 περιπτώσεις έκδοσης παράνομων οικοδομικών εργασιών και αδειών που φαίνεται να διευθετήθηκαν έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων, περιλαμβάνει η δικογραφία για το κύκλωμα των Πολεοδομιών στη Σιθωνία και τη Ν. Προποντίδα, στη Χαλκιδική, που εξάρθρωσε, ύστερα από πολύμηνη έρευνα, η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ.

Τα οικονομικά ωφελήματα φαίνεται να ξεπερνούν τις 210.000 ευρώ και παραδίδονταν με φακέλους, ενώ εκτός από τους 21 συλληφθέντες που οδηγούνται στον εισαγγελέα Πολυγύρου, η δικογραφία περιλαμβάνει επιπλέον 86 άτομα, τα οποία φαίνεται να συνέδραμαν περιστασιακά τη δράση του κυκλώματος ή επωφελούνταν από αυτή ως «πελάτες» ή ακόμη τέλεσαν άλλες αξιόποινες πράξεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εμπεριέχονται στη δικογραφία από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις των μελών του κυκλώματος, στις συνομιλίες τους χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες φράσεις προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτοί. Για παράδειγμα οι λέξεις «σχέδια», «αυγά», «χήνες», «χαρτί» και «στρέμματα» σήμαιναν τα χρήματα που λάμβαναν, ενώ τα «δάχτυλα» προσδιόριζαν το ύψος των χρηματικών ποσών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερις υπάλληλοι Διεύθυνσης και υπηρεσίας Δόμησης, δύο μέλη Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας και 15 ιδιώτες, η πλειοψηφία των οποίων με συναφή επαγγελματική δραστηριότητα, όπως αρχιτέκτονες, μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί και τοπογράφοι. Στους τελευταίους συγκαταλέγεται και πρώην δήμαρχος. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκε ποσό άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Η δικογραφία αφορά τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, της δωροληψίας και δωροδοκίας υπαλλήλου, της εμπορίας επιρροής-περί μεσαζόντων, της ψευδούς βεβαίωσης - νόθευσης, της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, της παράβασης καθήκοντος, της εκβίασης, της δωροδοκίας και δωροληψίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τον έλεγχο και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, τις σχέσεις κράτους - πολίτη και ναρκωτικά.

Όπως έγινε γνωστό, η δικογραφία αναφέρεται σε τρεις εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν τουλάχιστον από τον περασμένο Μάιο, με κοινό πεδίο δράσης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η πρώτη εγκληματική οργάνωση ήταν επιχειρησιακά δομημένη, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, ενώ ως διευθύνοντες κατηγορούνται δύο υπάλληλοι Υπηρεσίας Δόμησης των εμπλεκόμενων Πολεοδομιών οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους συντόνιζαν τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

Ειδικότερα, ζητούσαν και λάμβαναν αθέμιτα χρηματικά ωφελήματα από τα υπόλοιπα μέλη της, προκειμένου να προβαίνουν σε παράνομες ενέργειες ή παραλείψεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, μέσω των μελών αυτών, εξανάγκαζαν ενδιαφερόμενους πολίτες να τους καταβάλλουν ποσά, υπό την απειλή της μη διεκπεραίωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών ή την επίκληση διαφόρων άλλων προφάσεων (ελλιπή δικαιολογητικά, μεγάλο φόρτο εργασίας κ.λπ.).

Μάλιστα, τα εν λόγω διευθύνοντα μέλη είχαν καταρτίσει και «τιμοκατάλογο» με τα χρηματικά ποσά που ζητούσαν, ανάλογα με το είδος της διοικητικής πράξης που αναλάμβαναν να διεκπεραιώσουν. Ενδεικτικά, τα αθέμιτα ωφελήματα κυμαίνονταν, στην κατά προτεραιότητα διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων, από 150 έως 1.000 ευρώ και στην έκδοση διοικητικών πράξεων με παράκαμψη ή κατά παράβαση της νόμιμης διαδικασίας, από 1.000 έως 20.000 ευρώ.

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση αποτελούταν από δύο άτομα και συγκεκριμένα από υπάλληλο Διεύθυνσης Δόμησης και ιδιώτη μηχανικό. Ο πρώτος φαίνεται να παρείχε τα απαραίτητα εχέγγυα ασφαλείας, ώστε ο μηχανικός- ιδιώτης να αναλαμβάνει περιπτώσεις όπου οι ενδιαφερόμενοι προέβαιναν είτε σε αυθαίρετη δόμηση είτε σε τακτοποίηση- υπαγωγή μιας αυθαίρετης κατασκευής, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων.

Η τρίτη οργάνωση αποτελούταν από δύο μέλη Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας, από το οποία το ένα ήταν και υπάλληλος του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού, καθώς και από ιδιώτη μηχανικό. Οι υπάλληλοι- μέλη, μεταξύ άλλων, εξασφάλιζαν την έγκριση του αρμόδιου συμβουλίου για αρχιτεκτονικές μελέτες ενώ κατήρτιζαν και πλαστά πρακτικά του συμβουλίου και τα χρησιμοποιούσαν για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Παράλληλα, με τη συμμετοχή του τρίτου μέλους της οργάνωσης, αναλάμβαναν να συντάξουν οι ίδιοι τις αρχιτεκτονικές μελέτες που θα υποβάλλονταν προς εξέταση στο Συμβούλιο ή υποδείκνυαν τον τρόπο σύνταξης-έκδοσης αυτών, ώστε να επιτύχουν με βεβαιότητα την έγκρισή τους.

Στη φερόμενη δράση της τρίτης εγκληματικής οργάνωσης συμμετείχαν κατά περίπτωση τόσο ένα από τα ηγετικά στελέχη της πρώτης οργάνωσης, όσο και ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Δόμησης, της δεύτερης οργάνωσης, καταδεικνύοντας έτσι το κοινό πεδίο δράσης των τριών εγκληματικών οργανώσεων.

Συνολικά κατασχέθηκαν μετρητά ύψους 1.062.240 ευρώ και 7.100 δολάρια Η.Π.Α., ένα αυτοκίνητο, κινητά τηλέφωνα, δύο ρολόγια χειρός, ένα χρυσό γυναικείο κολιέ, 38 χρυσές λίρες, σταθεροί και φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, επαγγελματικές σφραγίδες ιδιωτών αρχιτεκτόνων, μηχανικών και τοπογράφων, 59 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, χειρόγραφες σημειώσεις και ατζέντες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

