Εξιχνιάστηκε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης στα Χανιά, που με πρόσχημα εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα συγγενικού προσώπου ηλικιωμένης, κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 6.000 ευρώ.

Ταυτοποιήθηκε ένας αλλοδαπός, ο οποίος παρέλαβε το χρηματικό ποσό και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.

Πώς εξαπατήθηκε η ηλικιωμένη

Συγκεκριμένα την 1η Δεκεμβρίου άγνωστο άτομο επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη γυναίκα και προσποιήθηκε τον γιατρό, επικαλούμενος δήθεν τραυματισμό στενού συγγενικού της προσώπου, πείθοντάς την να καταβάλει το χρηματικό ποσό των 6.000 ευρώ για την απαιτούμενη χειρουργική επέμβασή του. Η γυναίκα, υπό το κράτος σύγχυσης και φόβου απέρριψε από μπαλκόνι οικίας της σε άγνωστο άτομο τα χρήματα.

Από την έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκε ο αλλοδαπός ως ο δράστης, ο οποίος παρέλαβε το εν λόγω χρηματικό ποσό.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

