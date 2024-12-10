Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης μεγάλη επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ. στη Βόρεια Ελλάδα, σε διευθύνσεις Πολεοδομίας και ήδη έχουν γίνει 21 συλλήψεις.

Οι έρευνες εστιάζουν σε δύο δήμους της Χαλκιδικής, Προποντίδας και Σιθωνίας και αφορούν δωροδοκίες υπαλλήλων και παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Έξι υπάλληλοι δύο Πολεοδομιών της Χαλκιδικής και 13 ιδιώτες, ανάμεσά στους οποίους μηχανικοί, αρχιτέκτονες και ένας πρώην δήμαρχος (με την ιδιότητα του μηχανικού), περιλαμβάνονται μεταξύ των 21 ατόμων που συνελήφθησαν μέχρι στιγμής, κατά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας.

Οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. κατάσχεσαν χρηματικό ποσό που φτάνει το 1 εκατ. ευρώ, από το οποίο οι 600.000 ευρώ φαίνεται πως βρέθηκαν στους κατηγορούμενους πολεοδόμους.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται ύστερα από καταγγελία μηχανικού. Αφορούσε τη διαδικασία έκδοσης πολεοδομικών αδειών και «γρηγορόσημα».

Συγκεκριμένα, τα μέλη του κυκλώματος φαίνεται πως παρείχαν υπηρεσίες που συνδέονταν με την παράνομη έγκριση πολεοδομικών αδειών και τη διεκπεραίωση παράνομων αιτημάτων. Όλα αυτά με το "αζημίωτο", ώστε να εξασφαλιστεί η ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων και να παρακαμφθούν οι γραφειοκρατικοί και νομικοί σκόπελοι.

Η δικογραφία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της δωροληψίας- δωροδοκίας κ.ά. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν τα επόμενα 24ωρα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πολυγύρου.

Επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση αναμένεται να κάνει η ΕΛ.ΑΣ. μετά το πέρας των ερευνών.

Πηγή: skai.gr

