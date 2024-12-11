Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Πολυγύρου οδηγούνται οι 21 συλληφθέντες για συμμετοχή στο κύκλωμα υπαλλήλων πολεοδομικών υπηρεσιών της Χαλκιδικής που κατηγορούνται ότι ενέκριναν, με το αζημίωτο, παράνομες ενέργειες και κατασκευές.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ., που κορυφώθηκε το προηγούμενο 24ωρο, όταν οι «Αδιάφθοροι» αστυνομικοί προχώρησαν στις συλλήψεις.

Στο επίκεντρο της επιχείρησης βρέθηκαν οι πολεοδομίες των Δήμων Σιθωνίας και Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής, ενώ, κατά πληροφορίες κατασχέθηκε το ποσό του 1 εκατ. ευρώ, σε μετρητά. Εξ αυτού, πάνω από 600.000 ευρώ βρέθηκαν στους κατηγορούμενους υπαλλήλους.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι έξι υπάλληλοι των δύο συγκεκριμένων πολεοδομιών (μεταξύ αυτών οι διευθυντές τους), δύο συγγενικά πρόσωπα των υπαλλήλων, ένας πρώην δήμαρχος (με την ιδιότητα του μηχανικού) και 12 ιδιώτες - μηχανικοί.

Τα μέλη του κυκλώματος των πολεοδομιών φέρεται να ζητούσαν από 250 έως 20.000 ευρώ ως αμοιβή για να επισπεύσουν ή να εγκρίνουν παράνομες ενέργειες και κατασκευές, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών αρχών. Η δράση τους φέρεται να απλώνεται σε βάθος χρόνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

