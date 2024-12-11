Νοσοκομείο Λευκάδας: Άσκηση για αρπαγή μωρού, βασισμενη σε αληθινό περιστατικό

Μια διαφορετική άσκηση, για την περίπτωση αρπαγής μωρού, έγινε στο Νοσοκομείο της Λευκάδας- σε συνεργασία και με την αστυνομία του νησιού, , προκαλώντας αίσθηση στα social media.

Σύμφωνα μάλιστα με το ilefkaka ανάλογο περιστατικό έχει συμβεί στο νοσοκομείο και στην πραγματικότητα, γι αυτό και έχει ενταχθεί στις ασκήσεις ετοιμότητας.

Σύμφωνα με το σενάριο:

Στην πρωινή βάρδια της Μαιευτικής Κλινικής διαπιστώθηκε ότι το νεογνό που είναι στον θάλαμο, αγνοείται. Η μητέρα βρισκόταν στο μπάνιο και ερχόμενη στον θάλαμο ενημέρωσε την μαία, η οποία βρίσκονταν σε διαφορετικό θάλαμο παρέχοντας φροντίδα σε άλλη γυναίκα, ότι το νεογνό δεν βρίσκεται στο κουνάκι.

Η μητέρα πανικόβλητη ενημερώνει ότι το παιδί το άρπαξε ο αλλοδαπός σύζυγός της με τον οποίο είχε διαφορές και φοβόταν για την έξοδό του από την χώρα.

Ενημερώνεται η προϊσταμένη η οποία ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΡΟΖ ΚΩΔΙΚΟ και καλεί μέσω βομβητή τον Υπεύθυνο Ασφαλείας, την Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τον Διοικητή και έναν Κοινωνικό Λειτουργό.

Στην ακρόαση του ροζ κωδικού η ομάδα αμέσως θα παρευρεθεί στον χώρο του περιστατικού ενώ θα ειδοποιηθεί η αστυνομία.

Τελικά η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει τον πατέρα με το μωρό, να του περάσει χειροπέδες και να επιστραφεί το μωρό στην μητέρα.

Πηγή: skai.gr

