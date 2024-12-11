O σχεδιασμός για την επέκταση της Γραμμής 2 του Μετρό στον Δήμο Αχαρνών, παρουσιάστηκε σε εκδήλωσε που διοργανώθηκε από τον Δήμο Αχαρνών επιβεβαιώνοντας τη σημασία του έργου για την τοπική κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκε η στρατηγική σημασία της επέκτασης του μετρό στον Δήμο Αχαρνών, η οποία θα συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, προσφέροντας ταχύτερες, ασφαλέστερες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις.

Ο υφυπουργός Μεταφορών, Βασίλης Οικονόμου, δήλωσε: «Το σχέδιο της επέκτασης της Γραμμής 2 του Μετρό έως τον Δήμο Αχαρνών αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την περιοχή και ένα έργο με πολυδιάστατη σημασία για την Αττική. Η σύνδεση των Αχαρνών αλλά και του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, καθώς και του Δήμου Φυλής (Ζεφύρι) με το δίκτυο του Μετρό, όχι μόνο θα βελτιώσει τη ζωή των κατοίκων, αλλά και θα ενισχύσει την τοπική οικονομία, καθώς θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Σήμερα ξεκινάει ο σχεδιασμός και η μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του έργου. Επενδύουμε σε υποδομές που θέτουν τον πολίτη στο επίκεντρο, κάνοντας τις μετακινήσεις του πιο γρήγορες, άνετες και ασφαλείς. Το έργο αυτό είναι ένα ακόμα βήμα για να καταστήσουμε την Αττική, με βιώσιμες και σύγχρονες συγκοινωνίες.

Με έργα όπως αυτό, δίνουμε προοπτική, ενισχύουμε την ποιότητα ζωής και δημιουργούμε τις συνθήκες για μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη για όλους».

Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος δήλωσε: Το Μετρό είναι ένα από τα πιο λαϊκά και κοινωφελή έργα και καλλιεργεί όχι μόνο τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, αλλά και την κοινωνική κινητικότητα. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα έργο το οποίο χρειάζεται μακρά ωρίμανση.

Σήμερα, ερχόμαστε στον Δήμο Αχαρνών για να παρουσιάσουμε ποια είναι η χάραξη του Μετρό την οποία συζητάμε. Είναι μία υπόθεση που έχει ξεκινήσει από την πρώτη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μία εντολή για διερεύνηση της πρόσβασης στον Δήμο Αχαρνών που δόθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

Στη φάση αυτή, δεν μπορούμε να δώσουμε χρονοδιαγράμματα. Το μόνο που μπορώ να πω, είναι ότι αυτή τη στιγμή, η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. έχει την εντολή να «τρέξει» τον σχεδιασμό και να προχωρήσει στη μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του έργου. Αυτή είναι απολύτως απαραίτητη για να μπορέσουμε να το εντάξουμε σε ένα προσεχές χρηματοδοτικό εργαλείο. Αυτή είναι η κατεύθυνση που έχει θέσει η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στη δημόσια εταιρεία η οποία κατασκευάζει τα έργα μετρό στην Αττική».

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα Μεταφορών, Βασίλης Οικονόμου, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος, η Γενική Γραμματέας Μεταφορών, Δέσποινα Παληαρούτα, ο Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., Νίκος Κουρέτας, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Γεώργιος Σπηλιόπουλος.

