Eξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη απατών σε βάρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, κυρίως ναρκωτικών ουσιών.

6 Συλλήψεις - Κατηγορούνται συνολικά 16 άτομα, ανάμεσά τους ιατροί και ιδιοκτήτες φαρμακείων

Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2025, με τη συνδρομή του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), συνελήφθησαν συνολικά 6 άτομα, ενώ συγκατηγορούμενοί τους είναι ακόμα 10.

Πρόκειται για 5 ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, 8 ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων στην Αττική, έναν λογιστή και δύο ακόμα άτομα, όπου το ένα είχε το ρόλο του μεσάζοντα.

«Τζίρος» και αντίστοιχη ζημία πάνω από 120.000 ευρώ

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- συγκρότηση-ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, έκδοση συνταγών και χορήγηση ναρκωτικών από ιατρό και φαρμακοποιό, ψευδή βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση, απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση, χωρίς δικαίωμα επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λήψη γνώσης των δεδομένων αυτών και χρησιμοποίηση αυτών, απάτη από κοινού, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. (ΕΦΚΑ) με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν τα 120.000 ευρώ, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τους αλλοδαπούς.

Πώς δρούσαν

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε καταγγελία, ενώ ύστερα από εμπεριστατωμένη έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εξακριβώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2021, είχαν συγκροτήσει ή ενταχθεί στην εγκληματική οργάνωση, η οποία ήταν επιχειρησιακά δομημένη με διακριτούς ρόλους.

Στόχος τους ήταν η κατ’ επάγγελμα διάπραξη απατών, πλαστογραφιών και ψευδών βεβαιώσεων σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Πιο αναλυτικά, οι ιατροί- μέλη της οργάνωσης προέβαιναν στη συστηματική έκδοση ψευδών συνταγογραφήσεων σε Α.Μ.Κ.Α. αλλοδαπών, οι οποίοι δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση. Η άντληση των Α.Μ.Κ.Α. πραγματοποιούταν, είτε από τον λογιστή, μέσω του πελατολογίου του, είτε από τον αλλοδαπό μεσάζοντα, ο οποίος αποσπούσε τους Α.Μ.Κ.Α. ομοεθνών του με την πρόφαση μεσολάβησης για παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

Μάλιστα, προκειμένου να μη γίνεται αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητά τους προέβαιναν σε εναλλαγή των ιατρών και φαρμακείων ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή μετά από ελέγχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Στη συνέχεια, μέσω των φαρμακείων των μελών προέβαιναν στις εικονικές εκτελέσεις των συνταγογραφήσεων, υπογράφοντας παραστατικά εκτέλεσης αντί των ασφαλισμένων, πλαστογραφώντας τις υπογραφές τους, πετυχαίνοντας έτσι την εξαπάτηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και την παράνομη αποζημίωσή τους. Ακολούθως, η περαιτέρω διάθεση των παρανόμως αυτών συνταγογραφημένων φαρμακευτικών σκευασμάτων, πραγματοποιούνταν μέσω των φαρμακείων και του μεσάζοντα.

Έκδοση τουλάχιστον 1.016 συνταγών

Από την μέχρι τώρα έρευνα, έχει διαπιστωθεί η έκδοση τουλάχιστον 1.016 συνταγών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 96.499 τεμάχια (δισκία, αμπούλες κ.λ.π.) φαρμακευτικών σκευασμάτων, τα οποία αποτελούσαν κυρίως ναρκωτικά και άλλες ψυχότροπες ουσίες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι πέρα από τη δράση της οργάνωσης, ο κατηγορούμενος λογιστής προέβαινε μέσα από διάφορους αθέμιτους τρόπους, στην έναντι χρηματικής αμοιβής «εικονική» ασφάλιση αλλοδαπών, προκειμένου αυτοί να λαμβάνουν τα απαραίτητα για την έκδοση της άδειας παραμονής τους ένσημα, καθώς και τα σχετικά με την εργασία τους επιδόματα (ανεργίας κ.α.), με τη ζημία του αρμόδιου Οργανισμού να ξεπερνά τις 127.000 ευρώ. Επιπλέον, ο αλλοδαπός μεσάζοντας προέβαινε συστηματικά στην υπεκμίσθωση χώρων σε αλλοδαπούς που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων για την παραμονή τους στην Ελλάδα.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, φαρμακεία και τραπεζικές θυρίδες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4.550 παρανόμως συνταγογραφηθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα, μεταξύ των οποίων και σκευάσματα που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες,

πιστόλι και 150 φυσίγγια,

πλήθος εγγράφων (χειρόγραφες σημειώσεις, συνταγές/ γνωματεύσεις, σφραγίδες, διαβατήρια κ.λπ.),

κινητά τηλέφωνα, και άλλα ψηφιακά πειστήρια καθώς και

29.249 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.