Εκτενή παρουσίαση του σχεδίου για τη δημιουργία νέου Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο, με τίτλο «Αέναον – Το Ανοικτό Πάρκο της Μεσογείου» έκανε χθες ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στη μονοθεματική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Το έργο, συνολικής έκτασης 541 στεμμάτων και προϋπολογισμού 370 εκατ. ευρώ, αποτελεί τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Περιφέρειας Αττικής και αναμένεται να αναβαθμίσει πλήρως το παραλιακό μέτωπο της «Αθηναϊκή Ριβιέρα», προσφέροντας στους πολίτες έναν σύγχρονο χώρο πρασίνου, πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής.

Βίντεο με φωτορεαλιστική απεικόνιση του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου

Ο κ. Χαρδαλιάς, ανέλυσε τη στρατηγική υλοποίησης του μεγαλεπήβολου έργου, απαντώντας σε ερωτήματα των επικεφαλής των συνδυασμών του Συμβουλίου, ενώ στις επιμέρους τεχνικές λεπτομέρειες εισήλθαν ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Μιλτιάδης Κύρκος και η Προϊσταμένη του Τμήματος Ειδικών Έργων, Χαρίκλεια Μπιτζιλέκη.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής «θα πρόκειται για το πρώτο Πάρκο στην Ελλάδα που θα δημιουργηθεί σε συμφωνία με τις επιταγές του Νέου Ευρωπαϊκού προγράμματος Bauhaus, που συνδέει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με την καθημερινή ζωή των πολιτών. Κατά συνέπεια κάθε βήμα που θα υλοποιείται, θα οριστικοποιείται με την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα δίνει και την απαραίτητη έγκριση, κατόπιν σχετικού ελέγχου κάθε παραστατικού. Θα κινηθούμε στο πλαίσιο ενός ανοικτού ευρωπαϊκού διαγωνισμού με το σύστημα μελέτη – κατασκευή, εντός των απαιτούμενων χρονοδιαγραμμάτων, προκειμένου να παραδοθεί το Πάρκο στους πολίτες, εντός του 2028».

Ανέφερε παράλληλα ότι ο αρχικός σχεδιασμός ήταν το πράσινο να καλύπτει το 45% του Πάρκου, ωστόσο κατόπιν διαβούλευσης οριστικοποιήθηκε ότι θα φθάνει το 73%, καθώς θα φυτευτούν 4.000 δέντρα και 210.000 φυτά, ενώ το υπόλοιπο 25% θα φιλοξενεί ήπιες πολιτιστικές, αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. «Θα δημιουργηθούν παράλληλα μια σειρά από συνοδά έργα σε συνεργασία με τους Δήμους της περιοχής, όπως συνέβη για παράδειγμα πρόσφατα με την διευθέτηση της εκβολής του Ιλισού ποταμού» ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς, ενώ ξεκαθάρισε ότι η πρόσβαση σε όλα τα σημεία του Πάρκου «Αέναον» θα είναι ελεύθερη και δωρεάν για όλους, ενώ δεν θα υπάρχει αντίτιμο ούτε για την προσέλευση λουόμενων που θα επιθυμούν να πηγαίνουν να κολυμπήσουν».

Πρόσθεσε επίσης πως βρίσκονται στο αρχικό στάδιο οι συζητήσεις αναφορικά με τον φορέα διαχείρισης της λειτουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου, με επικεφαλής την Περιφέρεια Αττικής, λέγοντας ότι «πρόθεσή μας είναι να συμμετέχουν σε αυτόν τον φορέα και όλοι οι εμπλεκόμενοι Δήμοι». Πληροφόρησε επίσης τους παριστάμενους πως στην Περιφέρεια Αττικής θα παραχωρηθούν από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) τόσο το παρακείμενο κλειστό γήπεδο του Tae Kwon Do όσο και η Πλατεία Νερού, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα ενιαίο τόξο πρασίνου και αστικής ανάπλασης.

Όσον αφορά το ζήτημα της προσβασιμότητας, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε πως «είμαστε σε διαβούλευση, σε σχέση και με την οριστικοποίηση της δημιουργίας σταθμού Μετρό στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, καθώς «θέλουμε να ενθαρρύνουμε τη λογική της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς», ενώ έχει προβλεφθεί και η χωροθέτηση σημείων στάθμευσης για εκατοντάδες αυτοκίνητα.

Ο κ. Χαρδαλιάς κατέληξε λέγοντας προς τους επικεφαλής και τα μέλη των συνδυασμών του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι «θέλω να ξέρετε πως είμαστε ανοικτοί σε κάθε συζήτηση, πρόταση και διαβούλευση».

Τα χαρακτηριστικά του έργου δημιουργίας Νέου Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο («Αέναον – Το Ανοικτό Πάρκο της Μεσογείου»)

Το παράκτιο Μεσογειακό Πάρκο έκτασης 540 στρεμμάτων θα διαθέτει:

4.000 δένδρα και 210.000 φυτά

250 στρέμματα νέων χώρων πρασίνου

73% φυσικό περιβάλλον

Προσβασιμότητα σε όλους με εφαρμογή των αρχών της συμπερίληψης

Αισθητική, ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των κτηρίων των ολυμπιακών εγκαταστάσεων εμβαδού 14.000 τ.μ.

Δημιουργία 5.700 τ.μ. νέων κτηρίων για δραστηριότητες στο χώρο του πάρκου

3 νέους χώρους στάθμευσης δυναμικότητας 850 θέσεων.

Ενιαίο πεζόδρομο – ποδηλατόδρομο μήκους 1,4 χλμ. που θα αποτελεί τμήμα του υπό κατασκευή πεζόδρομου - ποδηλατόδρομου μήκους 17 χλμ. από την Καλλιθέα έως τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Το Μητροπολιτικό Πάρκο, του οποίου η επισκεψιμότητα αναμένεται να φτάσει τα 3,8 εκ. ατόμων ανά έτος, θα ενσωματώνει:

ήπιες πολιτιστικές δραστηριότητες με χώρους υπαίθριων εκδηλώσεων, θερινό κινηματογράφο και υπαίθριους χώρους εκθέσεων

αθλητικές δραστηριότητες με έξι γήπεδα 5x5, τέσσερα γήπεδα squash, δύο γήπεδα μπάσκετ, δύο γήπεδα beach volley, χώρο ξιφασκίας, και κολυμβητικές δεξαμενές

δραστηριότητες, κοινωνικές και αναψυχής, με χώρους εστίασης και δραστηριότητες για παιδιά, εκπαιδευτικού και θεματικού χαρακτήρα, με παιδικές χαρές, χώρους παιχνιδιών και 3D κατασκευών, παιχνιδιών με την άμμο κ.α.

Οι 5 κάθετοι θεματικοί άξονες

Η ανάπλαση θα στηρίζεται στις βασικές αρχές σχεδιασμού του Renzo Piano Building Workshop. Εξελίχθηκε με τη συμβολή της μελετητικής Ομάδας ΦΑΛΗΡΟ 2014 και υιοθετεί τις αρχές του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus (αισθητική, συμπερίληψη και βιωσιμότητα), δημιουργώντας 5 κάθετους θεματικούς άξονες, καθένας εκ των οποίων έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό: Πρόκειται για άξονες που σχετίζονται:

Με τη φύση και την επιστήμη Με τον πολιτισμό Με τον αθλητισμό Με διάφορες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις Και με τον Ναυταθλητισμό.

Οι άξονες αυτοί, θα συνδέσουν μια σειρά περιοχών, πρωτίστως την Καλλιθέα, με το Μητροπολιτικό Πάρκο. Παράλληλα επιτυγχάνεται η μεταφορά της θάλασσας μέσα στην πόλη, διαμέσου της ανάδειξης του Ιλισσού ποταμού, του Κηφισού και βέβαια της διείσδυσης ανοικτών καναλιών εντός του «Αέναον» καθώς και της δημιουργίας κολυμβητικών δεξαμενών. «Θέλουμε να αναδείξουμε την περιοχή και ως έναν θαλάσσιο προορισμό» όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς.

Η επανασύνδεση της πόλης με τον ομφάλιο λώρο της, τη θάλασσα, υλοποιείται συμβολικά και λειτουργικά με:

Γραμμικά θαλάσσια κανάλια που δημιουργούν ισχυρούς πόλους αναψυχής επαναφέροντας την κολύμβηση (Χώρος κολύμβησης δίπλα στον Ιλισσό - επαναφορά της κολύμβησης στον Φαληρικό Όρμο)

Υπόσκαφα κτίρια που υποστηρίζουν λειτουργίες αναψυχής, ευεξίας και εστίασης.

Το γήπεδο beach volley μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό αμφιθέατρο εκδηλώσεων.

Ταυτόχρονα, ένας «ζωντανός» πράσινος περίπατος στο δώμα των γραμμικών κτιρίων, θα συνδέει το Πάρκο με την Εσπλανάδα και το κλειστό του Tae Kwon Do

Στη Ζώνη των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, δημιουργείται πυρήνας κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και Ακαδημία Αθλοπαιδιών.

Θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο, χωρίς αποκλεισμούς, παράκτιο μεσογειακό μητροπολιτικό πάρκο ανοιχτό στην κοινωνία και τους πολίτες.

Το συνολικό κόστος του έργου είναι 480 εκ. ευρώ. Τα 110 εκ. ευρώ αποτελούν τη δαπάνη της Α΄ Φάσης του έργου που αφορά στα έργα υποδομής (Νέα παραλιακή λεωφόρος και αντιπλημμυρική θωράκιση) τα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί και τα 370 εκ. ευρώ θα δαπανηθούν για την κατασκευή του πάρκου και των συνοδών υποστηρικτικών έργων.

Το χρονοδιάγραμμα του έργου:

Δημοπράτηση: Α’ τρίμηνο 2025

Υπογραφή Σύμβασης: Δ’ τρίμηνο 2025

Έναρξη κατασκευής: Α’ τρίμηνο 2026

Ολοκλήρωση κατασκευής και έναρξη λειτουργίας: Δ’ τρίμηνο 2028

Η επίσημη παρουσίαση του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο σε ειδική εκδήλωση υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, όπου έγινε και η ονοματοδοσία του έργου σε «ΑΕΝΑΟΝ». Όπως είχε τονίσει τότε ο Πρωθυπουργός, θα πρόκειται «για ένα πραγματικά μοναδικό πάρκο, όχι μόνο για την Αττική αλλά τολμώ να πω για ολόκληρη την Μεσόγειο, προσφέροντας στους πολίτες της Αττικής αλλά και στα εκατομμύρια των επισκεπτών της μια διέξοδο ψυχαγωγίας και άθλησης, πρωτίστως στους δημότες της Καλλιθέας, του Μοσχάτου, του Παλαιού Φαλήρου. […] Είμαστε μία κυβέρνηση η οποία συνεργάζεται αρμονικά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Με τον Νίκο Χαρδαλιά και με τους Δημάρχους ξέρετε ότι έχουμε έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας, εργαζόμαστε όλοι για τον ίδιο σκοπό: για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Αττικής, με έργα μικρά, μεσαία, μεγάλα, αφήνοντας στην άκρη τις όποιες τοπικές αντιπαραθέσεις, σκεπτόμενοι πάντα έξω από το πλαίσιο».

Να σημειωθεί τέλος ότι το έργο, όπως προκύπτει και από τη σχετική αλληλογραφία, βρισκόταν στα πρόθυρα της απένταξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γεγονός που θα είχε προφανή ζημιά και αρνητικό αντίκτυπο για τη χώρα. Διασώθηκε μονάχα χάρις στις κυβερνητικές προσπάθειες και την καθοριστική συμβολή της νέας Περιφερειακής Αρχής. Μάλιστα η Ευρωπαία Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κα Ελίζα Φερέιρα, αναφερόμενη στην ενσωμάτωση του έργου στις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημείωνε πριν από δύο μήνες ότι «όπως συμβαίνει με κάθε φιλόδοξο έργο, υπήρξαν τεχνικά εμπόδια που έπρεπε να ξεπεραστούν. Το έργο αυτό δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τη δημιουργική εργασία, υπό την κοινή ηγεσία του συνδυασμού κεντρικής Κυβέρνησης και τοπικών αρμόδιων φορέων, ιδίως του Περιφερειάρχη κ. Χαρδαλιά, με τη στήριξη της δημιουργικής κοινότητας του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος Bauhaus».

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων, εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Γιάννης Σελίμης, η Ειδική Γραμματέας Έλενα Ράπτη, η γενική διευθύντρια της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Έφη Φιλιοπούλου, ο προϊστάμενος ΕΥΔΠ Αττικής Δημήτρης Δρόσης και ο Διευθυντής Γραφείου Περιφερειάρχη, Γιώργος Χαλκιάς καθώς επίσης και Αντιπεριφερειάρχες.

Παρόντες ήταν επίσης οι επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: Γιώργος Ιωακειμίδης («Αττικός Κύκλος Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης»), Γιάννης Πρωτούλης («Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής») και Γιάννης Σγουρός («Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση»).

Πηγή: skai.gr

