Καθηγητής ημίγυμνος έβαλε μαθητές να του κάνουν μασάζ σε ΕΠΑΛ της Εύβοιας

Μαθητές έκαναν πρακτική σε καθηγητή που ήταν ξαπλωμένος σε ειδικό κρεβάτι - Εχει διαταχθεί ΕΔΕ για τον περίεργο τρόπο διδασκαλίας

μασαζ

Ένα περίεργο περιστατικό σε σχολείο της Εύβοιας έχει προκαλέσει ερωτήματα για τον τρόπο διδασκαλίας.

Πρόκειται για το μάθημα «Αρχαία ελληνική μάλαξη» που διδάσκεται σε ΕΠΑΛ της Εύβοιας το οποίο έγινε με τον πλέον παραστατικό τρόπο.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σωτήρη Μπαρσάκη στην εκπομπή Live You στον ΣΚΑΪ, μαθητές έκαναν πρακτική στο μασαζ σε γυμναστή του σχολείου που ήταν ξαπλωμένος σε ειδικό κρεβάτι.

Μάλιστα ο καθηγητής έκανε ανάρτηση με σχετικές φωτογραφίες ενημερώνοντας ότι το μάθημα ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε οι φωτογραφίες κατέβηκαν ενώ σε επικοινωνία που είχε η εκπομπή με τον διευθυντή του σχολείου ενημέρωσε ότι έχει διαταχθεί ΕΔΕ για το περιστατικό.

Επίσης ενημερώθηκε και η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και το υπουργείο Παιδείας. 

Πηγή: skai.gr

