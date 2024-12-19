Κύκλωμα με αναβολικά: Τα 46.000 ευρώ ξεπερνάει η αξία των κατασχεθέντων

Τις 46.000 ευρώ ξεπερνά η αξία των κατασχεθέντων από την αστυνομία, κατά την επιχείρηση εξάρθρωσης εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση αναβολικών και συμπληρωμάτων διατροφής που περιείχαν απαγορευμένες ουσίες, επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία.

Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση χθες σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατά την οποία συνελήφθησαν 5 μέλη της ομάδας, κατηγορούμενοι –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, επιβλαβή φάρμακα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τα τρόφιμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η εγκληματική ομάδα, μέσω εταιρείας λιανικού εμπορίου προϊόντων διατροφής με έδρα στη Θεσσαλονίκη που είχε συστήσει 34χρονος, με τη συμμετοχή 59χρονου, και στην οποία φέρονται ως προσωρινά υπεύθυνοι 24χρονος και 26χρονος, διακινούσε παράνομα σκευάσματα, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Επιπλέον, ο 34χρονος, διατηρούσε και έτερη ατομική επιχείρηση στην ίδια περιοχή, ίδιας δραστηριότητας, καθώς και ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσω των οποίων προωθούνταν και πωλούνταν τα παράνομα σκευάσματα.

Από την περαιτέρω προανάκριση και οικονομική έρευνα, προέκυψε ότι ο 34χρονος, προμηθεύονταν για λογαριασμό της εγκληματικής ομάδας τα παράνομα σκευάσματα από εταιρεία με έδρα στην Πολωνία, μέσω παραγγελιών που πραγματοποιούσε με ανταλλαγή μηνυμάτων, ενώ για τις σχετικές αγοραπωλησίες εκδίδονταν ανακριβή ως προς τα πωληθέντα είδη τιμολόγια.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο 34χρονος προμηθευόταν ένα εκ των παράνομων συμπληρωμάτων διατροφής από εταιρεία με έδρα στη Λάρισα, της οποίας διαχειριστής και ομόρρυθμο μέλος τυγχάνει 48χρονος – μέλος της εγκληματικής ομάδας, με τη συνολική αξία των τιμολογίων πώλησης να ανέρχονται στο ποσό των 91.873 ευρώ.

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας επιτύγχαναν, μέσω της ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου, τη νομιμοποίηση των εσόδων από την αγοραπωλησία των παράνομων σκευασμάτων, καθώς δεν εκδίδονταν παραστατικά πώλησης που να διαχωρίζουν τα παράνομα σκευάσματα από τα νόμιμα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

68.750 κάψουλες και 130,926 κιλά παράνομων σκευασμάτων,

119 φιαλίδια και

50- ταμπλέτες που περιείχαν αναβολικές ουσίες, σύριγγα,

5.640 ευρώ,

ρολόι αξίας, κινητό και αναφορές πωλήσεων από εμπορικό πρόγραμμα εταιρείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

