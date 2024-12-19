Από την Ακαδημία Αθηνών βραβεύθηκε ο Γιάννης Σπανολιός για τη δημιουργία του "Ολοι Μαζί Μπορούμε"

Για τη δημιουργία του "Όλοι Μαζί Μπορούμε" βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών ο Γιάννης Σπανολιός. Ειδικότερα, ο κ. Σπανολιός βραβεύθηκε "για την ανάληψη πρωτοβουλιών εθελοντισμού για τη στήριξη και προσφορά βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ιδίως στους τομείς της σίτισης, της υγείας, της παιδείας, του αθλητισμού και την προστασία του περιβάλλοντος και για την ίδρυση της πρωτοβουλίας Ολοι Μαζί Μπορούμε".

Τη βράβευση πραγματοποίησε την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Σταμάτιος Κριμιζής, κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας. Είχε προηγηθεί ομιλία του Προέδρου με θέμα: «Αντιπαράθεση θεωρίας και παρατηρήσεων: Η περίπτωση του σχήματος της Ηλιόσφαιρας».

Ο κ. Σπανολιός είναι ο εμπνευστής και η ψυχή του "Όλοι Μαζί Μπορούμε". Οράμά του ήταν και παραμένει η προστασία του περιβάλλοντος και η προσφορά προς τον άνθρωπο.

Το «Όλοι μαζί μπορούμε» από το 2011 που ιδρύθηκε σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η κοινωνική πρόνοια, το περιβάλλον, η υγεία και εκπαίδευση. Αναλυτικότερα δράσεις συγκέντρωσης τροφίμων, φαρμάκων και ρούχων για τους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, διοργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών καθώς και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος όπως δενδροφυτεύσεις, ποτίσματα και καθαρισμοί συνθέτουν τον σκοπό της πρωτοβουλίας αυτής θέτοντας ως στόχο την άμεση ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Την περίοδο αυτή το "Ολοι Μαζί Μπορούμε" πραγματοποιεί δεντροφυτεύσεις σε όλη την Ελλάδα με δέντρα που αγοράστηκαν με τα έσοδα από την καλοκαιρινή συναυλία αφιερωμένη στον στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο και από τους αγώνες δρόμου στην Πάρνηθα, τον Υμηττό και την Πεντέλη.

Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου είναι η 10η και η 11η δεντροφύτευση σε Σαρωνίδα και Πεντέλη.

Παράλληλα, το "Όλοι Μαζί Μπορούμε" συνεχίζει τη δράση του στην ορεινή Ευρυτανία, με έναν ιδιαίτερο σκοπό: να δημιουργήσει μια παιδική χαρά στο χωριό των Αγράφων για τα παιδιά της περιοχής, με στόχο να προσφέρει ένα ασφαλές και χαρούμενο μέρος για παιχνίδι και ψυχαγωγία, δίνοντας σε κάθε παιδί την ευκαιρία να χαμογελάσει.

Τέλος, σημειώνεται πως τον Οκτώβριο, μέσω των δράσεων του "Όλοι Μαζί Μπορούμε":

- συγκεντρώθηκαν 6.219 κιλά τροφίμων από τις προσφορές των πολιτών στα καλάθια των σούπερ μάρκετ και διατέθηκαν στις Μητροπόλεις όλης της Ελλάδος και στη ΜΚΟ «Αποστολή».

- συγκεντρώθηκαν 1.252,62 ευρώ από την πρωτοβουλία «Με ένα cl1ck μπορείς», μέσω του πενταψήφιου αριθμού 19817 και του τραπεζικού λογαριασμού του "Ολοι Μαζί Μπορούμε"

- συγκεντρώθηκαν 6.054 μονάδες αίματος από εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια σε συνανθρώπους μας

- 5.349 εθελοντές στηρίζουν ενεργά τις δράσεις του "Όλοι Μαζί Μπορούμε".

