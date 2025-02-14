ΥΠΑ: Χορηγήθηκαν πιστοποιητικά κατά EASA στα αεροδρόμια Κυθήρων, Χίου και Σητείας

Ολοκληρώθηκαν σήμερα από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), οι πιστοποιήσεις κατά EASA των κρατικών αεροδρομίων Κυθήρων «Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης», Χίου «Όμηρος» και του δημοτικού αερολιμένα Σητείας «Βιτσέντζος Κορνάρος», που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Ειδικότερα, τα πιστοποιητικά απονεμήθηκαν από τον διοικητή της ΑΠΑ, Δρ. Χρήστο Τσίτουρα, στους αερολιμενάρχες των αεροδρομίων, υπό την παρουσία του διοικητή της ΥΠΑ, Γεώργιου Σαουνάτσου και του υποδιοικητή της ΥΠΑ, Γεώργιου Βαγενά, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΑΠΑ.

Η διαδικασία πιστοποίησης των αεροδρομίων της ΥΠΑ από την ΑΠΑ, διεξάγεται εντός του ανακοινωθέντος χρονοδιαγράμματος, επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της EASA για την επιχειρησιακή λειτουργία και την οργανωτική δομή τους. Η πιστοποίηση καλύπτει το σύνολο των υποδομών και σηματοδοτεί την εντατικοποίηση μιας συγκροτημένης προσπάθειας για την αντιμετώπιση λειτουργικών προκλήσεων παράλληλα με τη βελτίωση της γενικής εικόνας των αερολιμένων μας.

Είχαν προηγηθεί οι πιστοποιήσεις των κρατικών αερολιμένων Ηρακλείου και Αλεξανδρούπολης στις 24/1/25, και των αερολιμένων Ιωαννίνων, Σύρου και Μήλου στις 31/1/25.

Ο κύκλος της διαδικασίας πιστοποιήσεων κατά EASA των αεροδρομίων της ΥΠΑ θα ολοκληρωθεί πριν το τέλος Φεβρουαρίου, με την πιστοποίηση των κρατικών αερολιμένων Καρπάθου και Λήμνου.

Πηγή: skai.gr

