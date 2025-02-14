Την Κυριακή στις 9:00 το πρωί αναμένεται να συνεδριάσουν οι δύο επιτροπές (η Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και η Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ), για τη σεισμική δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου, μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.

Οι επιτροπές θα εξετάσουν τα μέχρι τώρα δεδομένα ενώ αναμένεται να αποφασίσουν για την παράταση ή μη των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Σημειώνεται ότι οι Δήμοι Θήρας, Αμοργού και Ανάφης έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τη σεισμική δραστηριότητα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.