Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνέλαβαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, τα ξημερώματα της Πέμπτης στην οδό Μητροπόλεως, έναν 39χρονο οδηγό ταξί, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, έχοντας αναλάβει μεταφορά πελάτη από το αεροδρόμιο στην κεντρική οδό του κέντρου της Αθήνας.
Κατά τον έλεγχο με συσκευή αλκοολομέτρησης διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρίσκονταν υπό την επήρεια μέθης σε ποσοστό 1.48 mg/l.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ «οι έλεγχοι σε οδηγούς ταξί με στόχο την εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας στους μετακινούμενους πολίτες, πραγματοποιούνται ανελλιπώς».
