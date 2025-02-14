Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνέλαβαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, τα ξημερώματα της Πέμπτης στην οδό Μητροπόλεως, έναν 39χρονο οδηγό ταξί, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, έχοντας αναλάβει μεταφορά πελάτη από το αεροδρόμιο στην κεντρική οδό του κέντρου της Αθήνας.

Κατά τον έλεγχο με συσκευή αλκοολομέτρησης διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρίσκονταν υπό την επήρεια μέθης σε ποσοστό 1.48 mg/l.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ «οι έλεγχοι σε οδηγούς ταξί με στόχο την εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας στους μετακινούμενους πολίτες, πραγματοποιούνται ανελλιπώς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

