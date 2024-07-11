Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν σήμερα Πέμπτη οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες ταξί στην Αθήνα.

Η απεργία ξεκίνησε στις 6 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί της Παρασκευής, με τους οδηγούς και τους ιδιοκτήτες ταξί να πραγματοποιούν συγκέντρωση στη συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και Καβάλας στις 9:30 το πρωί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, η απόφαση για την απεργιακή κινητοποίηση είναι ομόφωνη ζητώντας να αποσυρθεί άμεσα τροπολογία του υπουργείου Τουρισμού. Σημειώνεται πως η τροπολογία -μεταξύ άλλων- προβλέπει τη διενέργεια ελέγχων διαπίστωσης παράβασης οδηγών που διενεργούν τουριστικές μεταφορές.

Το ΣΑΤΑ σε ανακοίνωσή του δηλώνει πως « Η κυβέρνηση δείχνει με κάθε τρόπο την διάθεση της να απαλλοτριώσει το επάγγελμά μας στηρίζοντας με κάθε τρόπο τα ολιγοπώλια και τις πολυεθνικές».

«Η κυβέρνηση δεν αντιλήφθηκε το μήνυμα της 9ης Ιουνίου που της έδωσε ο κλάδος και ο ελληνικός λαός. Συνεχίζει ακάθεκτη το έργο ισοπέδωσης ενός ολόκληρου κλάδου υπέρ των καρτέλ» υπογραμμίζει και καλεί όλο τον κλάδο «στη μάχη. Υπερασπιζόμαστε την εργασία μας, τη ζωή μας και το μέλλον μας!».

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Σε μια ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ θέλει να απαγορέψει δια νόμου τον έλεγχο διασταύρωσης στοιχείων που συνταγματικά έχουν δικαίωμα να ασκούν οι ελεγκτικές αρχές τόσο στους οδηγούς των συγκεκριμένων οχημάτων, όσο και στους μεταφερόμενους επιβάτες. Συνάδελφοι, Η κυβέρνηση δεν αντιλήφθηκε το μήνυμα της 9ης Ιουνίου που της έδωσε ο κλάδος και ο Ελληνικός λαός. Συνεχίζει ακάθεκτη το έργο ισοπέδωσης ενός ολόκληρου κλάδου υπέρ των καρτέλ. ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ Υπερασπιζόμαστε την εργασία μας, τη ζωή μας και το μέλλον μας!

Συνάδελφοι, Η κυβέρνηση δείχνει με κάθε τρόπο την διάθεση της να απαλλοτριώσει το επάγγελμά μας στηρίζοντας με κάθε τρόπο τα ολιγοπώλια και τις πολυεθνικές. Είναι στο χέρι μας να της δώσουμε να καταλάβει ότι δεν ανεχόμαστε άλλο τις πρακτικές υπονόμευσης που ακολουθεί απέναντι στην οικογενειακή μας γαλήνη και την επαγγελματική μας αξιοπρέπεια. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΧΗ Είναι η ώρα του Ταξί. ΚΑΝΕΝΑ ΤΑΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ Υπερασπιζόμαστε την εργασία μας, τη ζωή μας και το μέλλον μας!».

