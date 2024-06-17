«Το ηχηρό μήνυμα των Ευρωεκλογών ήταν πως ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των ψηφοφόρων της ΝΔ μετακινήθηκε στην αποχή», επεσήμανε ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης το πρωί της Δευτέρας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα», ο κ. Βορίδης σχολίασε την άμεση απόφαση του πρωθυπουργού για ανασχηματισμό, χαρακτηρίζοντάς την ως προαιρετική, αλλά αναγκαία αλλαγή, μιας που χρειάζεται απόκριση της κυβέρνησης σε αυτό που της είπαν οι πολίτες. Μάλιστα, ο υπουργός εντόπισε τα αίτια αγανάκτησης του κόσμου στη φορολογία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την πολιτική συμπεριφορά ορισμένων προσώπων, για τα οποία ο ανασχηματισμός αποτέλεσε απάντηση.

«Η αλλαγή στο υπουργείο Ανάπτυξης, η αλλαγή στον αρμόδιο υπουργό για τη φορολογική πολιτική, η αλλαγή στο υπουργείο Εσωτερικών και η αλλαγή στο υπουργείο Μετανάστευσης στην πραγματικότητα συμβολίζουν αυτά τα πράγματα», υπογράμμισε ο υπουργός, προαναγγέλλοντας σημειακές παρεμβάσεις στο φορολογικό σύστημα των ελεύθερων επαγγελματιών.

«Για την ακρίβεια το μόνο δισφορετικό που λέει η αντιπολίτευση από αυτό που κάνουμε εμείς είναι η μείωση του ΦΠΑ. Δεν πρόκειται για ιδεολογικό ζήτημα, άλλωστε η μείωση της φορολογίας είναι κατ'εξοχήν φιλελεύθερη πολιτική. Απλώς είμαστε επιφυλακτικοί για την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου μέτρου στην αγορά. Μην ξεχνάτε ότι όταν κάναμε το ίδιο με το ΦΠΑ στον καφέ, δεν είδαμε καμιά ουσιαστική μείωση τιμών στην αγορά. Σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο Ανάπτυξης έχει δύσκολη δουλειά να κάνει για την ακρίβεια», συμπλήρωσε.

«Δεν έφυγαν από την κυβέρνηση υπουργοί που καταψήφισαν τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια»

Στη συνέχεια, ο κ. Βορίδης ξεκαθάρισε ότι ο ανασχηματισμός δεν έγινε με κριτήριο τη στάση ορισμένων υφυπουργών απέναντι στον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, αναφέροντας ότι «κάποιοι που καταψήφισαν μπήκαν και κάποιοι άλλοι που καταψήφισαν έφυγαν, οπότε καμία σχέση δεν έχει».

Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η ΝΔ θα κερδίσει τις εκλογές του 2027 με αυτοδυναμία, τονίζοντας:

«Έχουμε μπροστά μας 3 χρόνια να εφαρμόσουμε την πολιτική μας, το μήνυμα των Ευρωεκλογών έχει γίνει αντιληπτό από την κυβέρνηση. Επαναλαμβάνω, η Αριστερά έχει ηττηθεί ιδεολογικά και στη χώρα και στην Ευρώπη σε μια σειρά ζητημάτων όπως στη μετανάστευση και στη φορολογία. Αυτό είναι το θέμα, όχι το να τα βρουν ο Κασσελάκης με τον Ανδρουλάκη. Και να τα βρουν δηλαδή, πρέπει να μας πουν τι θα κάνουν, διότι η ατζέντα τους πλέον δεν αρέσει».

Πηγή: skai.gr

