Ο Ομπάμα κατεβάζει από την σκηνή τον «παγωμένο» Μπάιντεν - Δείτε το viral βίντεο της αμήχανης στιγμής

Ο 81χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ στεκόταν πάνω στην σκηνή, σαν να μην μπορούσε να κουνηθεί ή σαν να ήταν «χαμένος»...

μπάιντεν

Μία ακόμα αμήχανη στιγμή είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κατά την διάρκεια κοινής εμφάνισής του με τον Μπαράκ Ομπάμα σε ομιλία για συγκέντρωση δωρεών στο  Λος Άντζελες., , το βράδυ του Σαββάτου.

Ο πρώην και ο νυν πρόεδρος έδωσαν μία live 40λεπτη συνέντευξη τον γνωστό παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, στο κατάμεστο Peacock Theate. Με την λήξη της εκδήλωσης, σηκώθηκαν για να αποχωρήσουν ενώ το κοινό τους χειροκρτούσε. Ο 81χρονος πρόεδρος Μπάιντεν στεκόταν «παγωμένος» πάνω στην σκηνή, σαν να μην μπορούσε να κουνηθεί ή σαν να ήταν «χαμένος». 

Την πρώτη φορά - διακριτικά - τον επανέφερε ο Τζίμι Κίμελ και την δεύτερη - σχεδόν μετά από 10 δευτερόλεπτα - επενέβη ο Μπαράκ Ομπάμα. 

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ τον έπιασε απαλά από το χέρι και τον οδήγησε εκτός σκηνής...

Στην εκδήλωση για την προεκλογική του εκστρατεία, ο Μπάιντεν συγκέντρωσε 28 εκατ. δολάρια.

