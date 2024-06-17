Μία ακόμα αμήχανη στιγμή είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κατά την διάρκεια κοινής εμφάνισής του με τον Μπαράκ Ομπάμα σε ομιλία για συγκέντρωση δωρεών στο Λος Άντζελες., , το βράδυ του Σαββάτου.

Ο πρώην και ο νυν πρόεδρος έδωσαν μία live 40λεπτη συνέντευξη τον γνωστό παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, στο κατάμεστο Peacock Theate. Με την λήξη της εκδήλωσης, σηκώθηκαν για να αποχωρήσουν ενώ το κοινό τους χειροκρτούσε. Ο 81χρονος πρόεδρος Μπάιντεν στεκόταν «παγωμένος» πάνω στην σκηνή, σαν να μην μπορούσε να κουνηθεί ή σαν να ήταν «χαμένος».

NEW: Former President Barack Obama has to help guide a confused President Biden off stage as he appears to freeze at an L.A. fundraiser.



The incident happened at Peacock Theater in L.A. where Biden raised $28 million.



Obama was seen handling the president off stage who was… pic.twitter.com/3EhZOjtV9l — Collin Rugg (@CollinRugg) June 16, 2024

Την πρώτη φορά - διακριτικά - τον επανέφερε ο Τζίμι Κίμελ και την δεύτερη - σχεδόν μετά από 10 δευτερόλεπτα - επενέβη ο Μπαράκ Ομπάμα.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ τον έπιασε απαλά από το χέρι και τον οδήγησε εκτός σκηνής...

That’s a wrap on record-setting Democratic fundraiser for Joe Biden’s reelection campaign (netting $28M). Former President Barack Obama and President Joe Biden offer final waves to Peacock Theater crowd as Obama then grabs Biden’s hand to lead him offstage following 40-minute… pic.twitter.com/xbE2jf3jdz — Chris Gardner (@chrissgardner) June 16, 2024

Στην εκδήλωση για την προεκλογική του εκστρατεία, ο Μπάιντεν συγκέντρωσε 28 εκατ. δολάρια.

