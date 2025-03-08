Μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να συμβεί αυτό! Πρόβατα προκάλεσαν ζημιές στον χλοοτάπητα του γηπέδου στο Γεράνι Ρεθύμνου. Εκτός από το γήπεδο τα πρόβατα προκάλεσαν ζημιές και σε ιδιοκτησίες.
Μάλιστα, μετά το συγκεκριμένο συμβάν, η τοπική κοινότητα προχώρησε σε ανακοίνωση που ανέφερε: «Παρακαλούμε τους ιδιοκτήτες των προβάτων, που αφήνουν τα ζώα τους ανεξέλεγκτα, στο χωριό, να μεριμνήσουν να τα έχουν περιφραγμένα.
Κατέστρεψαν μερικώς τον χλοοτάπητα του γηπέδου Γερανίου και μπήκαν σε πολλές ιδιοκτησίες και έκαναν ζημιές».
Δείτε βίντεο:
