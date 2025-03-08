Λογαριασμός
Μόνο στην Ελλάδα αυτά: Πρόβατα βόσκησαν σε γήπεδο στο Ρέθυμνο - Δείτε βίντεο

Απίστευτο και όμως... ελληνικό! Πρόβατα προκάλεσαν ζημιές στον χλοοτάπητα του γηπέδου στο Γεράνι Ρεθύμνου, με την τοπική κοινότητα να αντιδρά με ανακοίνωση

πρόβατα Ρέθυμνο

Μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να συμβεί αυτό! Πρόβατα προκάλεσαν ζημιές στον χλοοτάπητα του γηπέδου στο Γεράνι Ρεθύμνου. Εκτός από το γήπεδο τα πρόβατα προκάλεσαν ζημιές και σε ιδιοκτησίες.

Μάλιστα, μετά το συγκεκριμένο συμβάν, η τοπική κοινότητα προχώρησε σε ανακοίνωση που ανέφερε: «Παρακαλούμε τους ιδιοκτήτες των προβάτων, που αφήνουν τα ζώα τους ανεξέλεγκτα, στο χωριό, να μεριμνήσουν να τα έχουν περιφραγμένα.

Κατέστρεψαν μερικώς τον χλοοτάπητα του γηπέδου Γερανίου και μπήκαν σε πολλές ιδιοκτησίες και έκαναν ζημιές».

Δείτε βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ρέθυμνο γήπεδο
