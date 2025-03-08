Ένταση επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο της Αθήνας στο περιθώριο πορείας που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αρχικά ομάδα διαδηλωτών προκάλεσε φθορές στην πρόσοψη ξενοδοχείου στην οδό Σταδίου ενώ, πέταξαν μπογιές στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη μπροστά από την παλιά Βουλή. Στη συνέχεια, έσπασαν μάρμαρα έξω από δύο κεντρικά ξενοδοχεία στην πλατεία Συντάγματος.

Ακολούθως, σύμφωνα με την Αστυνομία, κάποιοι διαδηλωτές θέλοντας να διαμαρτυρηθούν για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών κατευθύνθηκαν προς τα γραφεία της Hellenic Train στη λεωφόρο Συγγρού, όπου σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια με αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 14 ατόμων

Πηγή: skai.gr

