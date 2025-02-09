Φωτιά σε δασική περιοχή στη Σύμη

Φωτιά εκδηλώθηκε στη Σύμη, στη δασική περιοχή Φανερωμένης, βόρεια του Μαραθούντα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες και πεζοπόρο τμήμα 18 ατόμων, ενώ αναμένεται να συνδράμουν τις προσπάθειες κατάσβεσης, ένα υδροφόρο όχημα του στρατού με 8 άτομα.

Πηγή: skai.gr

