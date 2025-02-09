Σφαίρες, χειροβομβίδες, εκρηκτικά και όπλα, βρέθηκαν στο ξυλουργείο του 60χρονου δράστη της διπλής ανθρωποκτονίας στους Γόννους της Λάρισας.

Ο 60χρονος ο οποίος από το πρωί παρέμενε ταμπουρωμένος στην επιχείρησή του, αφού πρώτα φέρεται να σκότωσε δύο άνδρες με τους οποίους ισχυριζόταν ότι είχε οικονομικές διαφορές, έβαλε λίγο μετά τις 16.00 το απόγευμα, τέλος στη ζωή του.

Ο ίδιος για αρκετές ώρες αρνούνταν να εξέλθει από την επιχείρησή του και απειλούσε ότι θα προχωρήσει σε αυτοχειρία, ενώ, όπως διαπιστώθηκε, έφερε πυροβόλο όπλο και χειροβομβίδα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 16:00, και ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν, ο 60χρονος εξήλθε του εργαστηρίου πυροβολώντας πρώτα στον αέρα με καλάσνικοφ, μετά πυροβόλησε κατά αστυνομικού των ΕΚΑΜ και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε θανάσιμα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών προχώρησαν σε έρευνες εντός του εργαστηρίου, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας. Στο σημείο αναμενόταν ιατροδικαστής να κάνει αυτοψία.

Δείτε φωτογραφίες με τα ευρήματα:

«Δυστυχώς έγινε αυτό το οποίο φοβόμουν», δήλωσε ο δικηγόρος του 60χρονου, Στέλιος Σούρλας, σήμερα το μεσημέρι της Κυριακής, αναφέροντας πως τα τελευταία λόγια του δράστη πριν αυτοκτονήσει ήταν «χάρηκα που σε γνώρισα, είμαι περήφανος, κάντε κουμάντο για την κηδεία μου, γιατί δεν υπάρχει καθόλου χρήμα για αύριο».

Ο ίδιος εξήγησε πως προσπάθησε να αποτρέψει τον δράστη να προβεί στην τραγική πράξη του, ωστόσο εκείνος ήταν αποφασισμένος, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και βρισκόταν στο τελευταίο στάδιο. «Νομίζω και αυτό συνέβαλε», σημείωσε.

«Δεν ξέρω αν τον έφερε σε επαφή η αστυνομία με την οικογένεια και το παιδί του. Αυτό που κατάλαβα εγώ, είναι ότι ήταν αποφασισμένος», σημείωσε ο κ. Σούρλας.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί είχε στηθεί στο ξυλουργείο μεγάλη επιχείρηση με ειδικές ομάδες και διαπραγματευτή της αστυνομίας και η περιοχή είχε αποκλειστεί.

Τα θύματα - Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες μέχρι στιγμής, νεκροί είναι ένας διανομέας από τον Βόλο και ένας κάτοικος της Σκιάθου. Τα δυο θύματα του δράστη, φέρεται να τον εξαπάτησαν σε αγοραπωλησία μηχανημάτων και ενώ έπρεπε να του δώσουν 32.000 ευρώ, του έδωσαν 2.000 σε μετρητά. Σύμφωνα με πληροφορίες τα υπόλοιπα του τα έδωσαν σε πλαστές συναλλαγματικές. Το πρωί του Σαββάτου, τον επισκέφθηκαν και πάλι στο ξυλουργείο του με σκοπό να αγοράσουν και άλλα μηχανήματα, με τον 60χρονο να ανοίγει πυρ εναντίον τους και να τους σκοτώνει.

Το πρωί της Κυριακής ενημέρωσε την αστυνομία για το έγκλημα που είχε διαπράξει. Μόλις το πρώτο περιπολικό έφτασε έξω από την επιχείρηση του, ο άνδρας ταμπουρώθηκε, κρατώντας το καλάσνικοφ και μια χειροβομβίδα.

Άμεσα στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση από την αστυνομία και στο σημείο κλήθηκαν τα ΕΚΑΜ και ειδικός διαπραγματευτής

Η επιχείρηση του 60χρονου αποκλείστηκε και πάνοπλοι άνδρες της ειδικής κατασταλτικής αντιτρομοκρατικής μονάδας, πήραν θέση, αναμένοντας το πράσινο φως για να πραγματοποιήσουν έφοδο στο ξυλουργείο. Μετά τις 15.00 το μεσημέρι ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ο καθ' ομολογίαν δράστης του διπλού φονικού πυροβόλησε πρώτα στον αέρα με καλάσνικοφ, μετά πυροβόλησε κατά αστυνομικού και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 60χρονος, δράστης και αυτόχειρας, είχε κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου του και έχει συλληφθεί για μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο. Μάλιστα ήταν μέλος της Χρυσής Αυγής και υποψήφιος περιφερειάρχης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την υπόθεση

Σήμερα, Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 07:03, 60χρονος ημεδαπός κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας καθώς και το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών, αναφέροντας ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα -2- άτομα εντός εργαστηρίου ξυλείας, ιδιοκτησίας του, σε περιοχή της Λάρισας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, της Άμεσης Δράσης, της Ο.Π.Κ.Ε. και της Τροχαίας, ενώ στο σημείο προσήλθε ομάδα της Ε.Κ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης και διαπραγματευτής της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο 60χρονος αρνούνταν να εξέλθει του εργαστηρίου και απειλούσε ότι θα προχωρήσει σε αυτοχειρία, ενώ, όπως διαπιστώθηκε, έφερε πυροβόλο όπλο και χειροβομβίδα.

Οι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το εργαστήριο, ενώ εκκενώθηκαν οικίες και χώροι πλησίον του σημείου, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα και η ζωή των περίοικων και τυχόν περαστικών.

Περί ώρα 16:00, και ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν, ο 60χρονος εξήλθε του εργαστηρίου πυροβολώντας στον αέρα με πολεμικό όπλο τύπου «KALASHNIKOV» που έφερε, ενήργησε πυροβολισμό κατά αστυνομικού της Ε.Κ.Α.Μ. και άμεσα με περίστροφο πιστόλι, που επίσης έφερε, αυτοτραυματίστηκε θανάσιμα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ενεργούν έρευνες εντός του εργαστηρίου, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το ένα θύμα ήταν νεκρό στον εξωτερικό χώρο, ενώ, σύμφωνα με τον δράστη, υπήρχε και δεύτερος νεκρός εντός της επιχείρησης.

Ο φερόμενος ως δράστης απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του με τη χειροβομβίδα, σύμφωνα και με δηλώσεις του δικηγόρου του, Στέλιου Σούρλα. Σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον κ. Σούρλα, ο 60 χρονος επικοινώνησε με την αστυνομία για να ενημερώσει για την πράξη του.

Η κατάσταση στο σημείο ήταν επικίνδυνη, καθώς ο ταμπουρωμένος άνδρας απειλούσε ότι κρατά χειροβομβίδα, ενώ άγνωστος παρέμενε ο οπλισμός που έφερε.

Στο σημείο βρέθηκε ισχυρή αστυνομική δύναμη με την παρουσία διαπραγματευτή, με στόχο τη σύλληψη του δράστη, καθώς επίσης ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, ο Αστυνομικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, μονάδα των ΕΚΑΜ και πυροτεχνουργοί της ΟΠΚΕ. Επίσης, στο σημείο βρέθηκαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να παραλάβουν τις σορούς.

Η αστυνομία εκκένωσε τα σπίτια γύρω από την επιχείρηση και το σπίτι του δράστη και οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν για κάθε ενδεχόμενο. Παράλληλα, η αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να μην προσεγγίζουν την περιοχή και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών, όσο διαρκούσε η επιχείρηση της διαπραγμάτευσης.

«Είναι αποφασισμένος» ανέφερε ο δικηγόρος του

«Προσπαθώ να τον πείσω να σταματήσει εδώ αυτό, φαίνεται να είναι ένας άνθρωπος αποφασισμένος», είπε σε δηλώσεις του, νωρίτερα, ο Στέλιος Σούρλας, δικηγόρος του 60χρονου, σε επικοινωνία που είχε με τον άνδρα, μέσω του διαπραγματευτή.

«Δεν μπήκαμε στην ουσία. Μιλήσαμε μέσω του διαπραγματευτή. Είναι ένας άνθρωπος αποφασισμένος. Έκανα ότι μπορούσα να τον αποτρέψω, ελπίζω να με ακούσει. Απ’ όσο άκουσα είναι δύο οι νεκροί, δε γνωρίζω περισσότερες λεπτομέρειες… Η φωνή του ήταν σταθερή, ήταν αποφασισμένος» είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.

«Τους έδωσα στο κεφάλι» - Οι δηλώσεις του 60χρονου πριν αυτοκτονήσει

Δηλώσεις για το διπλό φονικό που έκανε στους Γόννους Λάρισας, με θύματα, κατά πληροφορίες, έναν ξυλουργό από την Σκιάθο και έναν διανομέα από τον Βόλο έκανε ο 60χρονος λίγο πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Η επικοινωνία του 60χρονου με το STAR έγινε στις 12:41 και περιέγραψε τις δολοφονίες, λέγοντας πως ο ένας άνδρας «την έφαγε τζάμπα» αφού δεν τον γνώριζε:

«Γύφτος μου φαίνεται που τον έριξα στο κεφάλι. Ο άλλος ο οδηγός δεν πρέπει να είναι γύφτος. Την έφαγε τζάμπα αυτός, άστο γ... Τέλος πάντων, έρχονται. Με το που έρχονται να πούμε του λέω “μάγκα τι γίνεται; Άλλο νούμερο μου είχες δώσει να ελέγξω και άλλα και πάει να με κάνει μαρς. Επειδή εγώ ήμουν με τις πατερίτσες νόμιζε, ότι θα με έκανε καλά. Τον κάνω ένα άδειασμα και του δίνω μια στο κεφάλι με το 38άρι και δίνω και μία στον άλλο, τον, πως τον λένε, τον οδηγό. Και τους έδωσα στο κεφάλι και τελείωσε. Την πλήρωσε άδικα ο οδηγός. Αλλά τη δουλειά πρέπει να μου την έκανε Λαρισαίος από εδώ. Δεν έχω στοιχεία.

Χειροβομβίδες έχω και εκρηκτικά έχω. Και καλάσνικοφ. Κορίτσι μου, όπως έλεγε ο μεγάλος μας πατέρας με το μικρό του μουστάκι “τα δέντρα πεθαίνουν όρθια”. Εγώ μία φορά θα ψοφήσω. Δύο δεν θα ψοφήσω. Έναν καφέ ζητάω. Θέλω έναν καφέ να ηρεμήσω και να το συζητήσω».

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας τα εξής:

«Επειδή είμαι άρρωστος πούλησα, πουλάω τα μηχανήματα από το εργοστάσιο. Τώρα ποιος τους είπε για εμένα, δεν ξέρω. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ξυλουργοί. Ήρθε με έναν γύφτο αυτός στην αρχή.

Με παίρνει τηλέφωνο αυτός ο ...,.. και μου λέει θα έρθουμε και θα σου δώσω επιταγές. Με έπεισε, πολύ καλός στο ψηστήρι. Μου δίνει τα στοιχεία του, τα; ελέγχω λοιπόν γκαραντί.

Ήρθαν να πούμε, φορτώνουν τα μηχανήματα αλλά ήταν άλλες οι επιταγές, άλλος λογαριασμός. Φεύγουν αυτοί και λέω δεν ελέγχω λίγο. Ελέγχω και λέει καμία σχέση αυτά τα φύλλα με το προηγούμενο όνομα.

Την πάτησα λέω και δεν μίλησα καθόλου. Το έπαιζα βλάκας εγώ να πούμε. Λέω ρε... με εμένα που δεν έπρεπε να μπλέξετε είναι, με εμένα. Τέλος πάντων βγάζω αγγελία ότι πουλάω και άλλο ένα μηχάνημα. Με παίρνουν τηλέφωνο. “Γεια σου μπορούμε να έρθουμε;”. Λέω “ναι, αυτή είναι η τιμή”. Μου λέει αυτή τη φορά θα στα βάλω χιλιάρια τα... Τέλος πάντων από τα 32.000 πήρα τα 2000. Έτσι; Δύο χιλιάρικα.

Και δεν μιλάω καθόλου. Το παίζω Αλέκος. Εγώ ξέρω την αγορά, αυτοί οι (...) αν σε ρίξουν, λεφτά από αυτούς δεν παίρνεις».

