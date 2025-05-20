Κτηματολόγιο: Σε μία εβδομάδα ολοκληρώθηκαν 15.744 υποθέσεις

Θεαματική άνοδο σημειώνει η παραγωγικότητα του Ελληνικού Κτηματολογίου σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από τις περίπου 14.000 υποθέσεις που ολοκληρώνονταν μηνιαίως τον Σεπτέμβριο του 2023, πλέον ολοκληρώνονται περισσότερες από 50.000 υποθέσεις κάθε μήνα, με συνεχή αυξητική πορεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για πρώτη φορά, καταγράφεται σταθερό θετικό ισοζύγιο μεταξύ εισερχόμενων και ολοκληρωμένων αιτημάτων. Ενδεικτικά, ενώ στο παρελθόν δημιουργούνταν έως και 20.000 νέες εκκρεμότητες μηνιαίως, πλέον εκκαθαρίζονται χιλιάδες περισσότερες υποθέσεις από όσες εισάγονται στο σύστημα.

Πιο συγκεκριμένα, την προηγούμενη εβδομάδα (12/5 μέχρι 18/5) ολοκληρώθηκαν 15.744 υποθέσεις, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τη λειτουργία του Κτηματολογίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό των 12.959 υποθέσεων που σημειώθηκε επίσης πριν από λίγες εβδομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών, που είναι το μεγαλύτερο της χώρας, από τις 56.000 εκκρεμότητες και τον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης των 18 μηνών, ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης έχει πλέον μειωθεί στις 7 εργάσιμες ημέρες και οι εκκρεμότητες έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί.

«Η εξέλιξη αυτή προέκυψε χάρη στην ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών, την καθημερινή παρακολούθηση της παραγωγής και την αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, που συμμετέχει στο σύνολό του σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Η σταθερή αύξηση της παραγωγικότητας επιβεβαιώνει τον ρεαλισμό του βασικού στόχου: την εκκαθάριση των 350.000 εκκρεμοτήτων, που μεταφέρθηκαν από τα καταργηθέντα υποθηκοφυλακεία, έως το τέλος του 202», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Μπουκώρος, δήλωσε: «Το Ελληνικό Κτηματολόγιο μέρα με τη μέρα μετατρέπεται σε έναν σύγχρονο, αξιόπιστο και αποδοτικό δημόσιο οργανισμό. Η συνεχής αύξηση της παραγωγικότητας, χάρη στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καθημερινή προσπάθεια του συνόλου των εργαζομένων, αποδεικνύει ότι αλλάζουμε σελίδα. Στόχος μας είναι ο μηδενισμός των εκκρεμοτήτων και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Με σχέδιο, επιμονή, διαφάνεια και ισχυρή πολιτική βούληση, χτίζουμε το Κτηματολόγιο που ανήκει σε όλους τους πολίτες».

