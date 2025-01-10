Κτήμα «Βίβλια Xώρα»- Η ιστορία του εμβληματικού αμπελώνα της Καβάλας

Στις πλαγιές του Παγγαίου Όρους, του βουνού που σύμφωνα με τη μυθολογία ο θεός Διόνυσος γιόρταζε τη ζωή και το κρασί, βρίσκεται το κτήμα «Βίβλια Χώρα».

Από το 1998, οι οινολόγοι Βασίλης Τσακτσαρλής και Βαγγέλης Γεροβασιλείου, καλλιεργούν έναν βιολογικό αμπελώνα που σήμερα καταλαμβάνει έκταση 650 στρεμμάτων, εμποτίζοντας το πάθος τους για το κρασί σε κάθε φιάλη.

«Εμένα η ζωή μου ξεκινά το πρωί απ’ το κρασί και τελειώνει με το κρασί. Ξεκινάει στο αμπέλι, στο οινοποιείο, στις άλλες περιοχές που έχουμε κάνει τα οινοποιία… Είναι όλη η ζωή μου», παραδέχεται μιλώντας στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Όπως εξιστορεί ο κος Τσακτσαρλής, από την πόλη Βύβλο της Φοινίκης μεταφέρθηκε στην περιοχή, αιώνες πριν, μια άμπελος που ονομαζόταν «βίβλια».

Την φύτεψαν στην περιοχή και από αυτή την ποικιλία σταφυλιού παρήγαγαν στην αρχαιότητα τον «βίβλινο οίνο».

Ετσι η περιοχή στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα αμπέλια και το οινοποιείο, πήρε το όνομα «Βίβλια Χώρα».

Το επιβλητικό οινοποιείο που κατασκευάστηκε το 2001, είναι σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του καλού κρασιού και τον οινοτουρισμό στην Ελλάδα.

«Όταν ξεκινήσαμε με τον κο Γεροβασιλείου, να κάνουμε το οινοποιείο, θέλαμε να βρούμε ένα μέρος που θα παράγει κρασιά υψηλής ποιότητας» περιγράφει ο κος Τσακτσαρλής τονίζοντας πως για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχουν καλές κλιματολογικές συνθήκες και άγονο έδαφος, συνθήκες οι οποίες και πληρούνται στο εν λόγω σημείο του Παγγαίου όπου τοποθετήθηκε ο αμπελώνας.

Το κτήμα στις μέρες μας βγάζει περίπου 10 ποικιλίες, άλλες διεθνείς κι άλλες ελληνικές.

Συγκεκριμένα, οι ελληνικές του ποικιλίες είναι το Ασύρτικο, το Βιδιανό και το Αγιωργίτικο και μεταξύ των ξένων καλλιεργούνται τα Sauvignon Blanc, , Semillon, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot.

Αξίζει να σημειωθεί πως το κτήμα διαθέτει και πειραματικό αμπελώνα όπου φυτεύτηκαν 36 ξένες κι ελληνικές ποικιλίες κατόπιν μελετών που πραγματοποιήθηκαν σε βάθος πέντε με έξι ετών αλλά και συνεργασίας με το ΑΠΘ και το Υπουργείο Γεωργίας.

«Το κρασί είναι αγάπη. Μαζί με το κρασί δημιουργούμε σχέσεις, είναι ένα συνεχές μάθημα, είναι η ζωή όλη»



Πηγή: skai.gr

