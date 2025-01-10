Μεσορόπη Καβάλας: Ο 15χρονος Τηλέμαχος που έδωσε τη ζωή του για τα αδέρφια του

Δώδεκα χρόνια έχουν περάσει από την ασύλληπτη τραγωδία στη Μεσορόπη Καβάλας που συγκλονίζει μέχρι και σήμερα το πανελλήνιο.

Ο Τηλέμαχος Τσιμιρίκας, μόλις 15 χρονών, ρίχτηκε στις φλόγες για να σώσει τα μικρότερα αδέρφια του όταν το σπίτι των παππούδων τους έπιασε φωτιά από την ξυλόσομπα που έκαιγε για να ζεσταθούν.

Γονείς, παππούδες και κάποια από τα παιδιά της οικογένειας κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από το σπίτι όμως ο 5χρονος Ανδρέας και ο 9χρονος Γεράσιμος δεν πρόλαβαν.

Ο Τηλέμαχος αντιλήφθηκε ότι τα δύο αδέρφια του δε βρίσκονται έξω και όρμησε στο φλεγόμενο σπίτι δίχως δισταγμό για να τα σώσει και δοκάρι που είχε τυλιχθεί στις φλόγες έπεσε πάνω του τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Λίγες ώρες μετά, οι πυροσβέστες που έσβησαν τη φωτιά διέκριναν τις σορούς των τριών παιδιών.

Πριν από λίγες εβδομάδες, στη γειτονιά της Νεάπολης όπου ζούσε η οικογένεια παλιότερα, στήθηκε ένα μνημείο για τα παιδιά Πάρκο που βρίσκεται εκεί ονομάστηκε Πάρκο Τηλέμαχου Τσιμηρίκα.

Η οικογένεια του μίλησε στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» για τον δικό της μικρό και ταυτόχρονα πολύ μεγάλο ήρωα.

«Εγώ πάντα, που το ζούσα το παιδί μου, το καμάρωνα» περιγράφει συγκινημένη η μητέρα του προσθέτοντας πως συχνά διερωτόταν εάν της αξίζει να έχει ένα τέτοιο παιδί.

«Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι Τηλέμαχοι», λέει η αδελφή του Μαρίνα παρατηρώντας πως δε θα μπορούσε κανείς να του μοιάσει, αφού τον 15χρονο διέκρινε μια πρωτοφανή γενναιοδωρία που τον έκανε να προσφέρει ακόμη και το πιο πολύτιμο πράγμα που θα είχε.

Εξάλλου έδωσε και την ίδια του τη ζωή...

