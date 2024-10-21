Λογαριασμός
Διάσωση τραυματισμένου κυνηγού στο Παγγαίο με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας - Βίντεο

Το super puma έριξε ανεμόσκαλα και πυροσβέστες ανέβασαν τον τραυματισμένο άνδρα στο ελικόπτερο το οποίο τον μετέφερε στον αεροδρόμιο Καβάλας 

Επιχείριση διάσωσης στο Παγγαίο έγινε χθες με ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας το οποίο μετέβη στην περιοχή για να μεταφέρει τραυματισμένο κυνηγό.

Το super puma έριξε ανεμόσκαλα και πυροσβέστες ανέβασαν τον τραυματισμένο άνδρα στο ελικόπτερο το οποίο τον μετέφερε στον αεροδρόμιο Καβάλας όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δείτε το βίντεο από τη διάσωση:

