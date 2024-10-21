Επιχείριση διάσωσης στο Παγγαίο έγινε χθες με ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας το οποίο μετέβη στην περιοχή για να μεταφέρει τραυματισμένο κυνηγό.

Το super puma έριξε ανεμόσκαλα και πυροσβέστες ανέβασαν τον τραυματισμένο άνδρα στο ελικόπτερο το οποίο τον μετέφερε στον αεροδρόμιο Καβάλας όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δείτε το βίντεο από τη διάσωση:

Πηγή: skai.gr

