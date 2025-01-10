Σε τρεις σημαντικές πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση των Δήμων του Λεκανοπεδίου στην καταβολή των τελών ταφής απορριμμάτων, με στόχο την ουσιαστική οικονομική ελάφρυνσή τους, προχώρησε ο ΕΔΣΝΑ, μέσα από την τροποποιητική απόφαση που έλαβε για το θέμα η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΕΩΤΟΟΡ05-ΟΑΠ).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της νέας απόφασης προβλέπονται τα εξής:

Όσον αφορά στην παρακράτηση της Περιβαλλοντικής Εισφοράς (τέλη ταφής απορριμμάτων) μέσω της ΔΕΗ, οι Δήμοι καλούνται να καταβάλλουν εντός του 2025 το αναλογούν κόστος για δύο εξάμηνα αντί τριών, όπως προβλεπόταν στην αρχική απόφαση.Ειδικότερα, θα καταβάλουν τα τέλη για το τελευταίο εξάμηνο του 2024 και το πρώτο του 2025 εντός του τρέχοντος έτους, ενώ το δεύτερο εξάμηνο του 2025 θα καταβληθεί στη διαχειριστική περίοδο του 2026. Όσον αφορά στην παρακράτηση των εισφορών προς τον ΕΔΣΝΑ, οι Δήμοι θα καταβάλουν εντός του 2025 σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις τα αναλογούντα ποσά 12 μηνών. Συγκεκριμένα, οι εισφορές για το τελευταίο τρίμηνο του 2024 θα καταβληθούν από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2025. Οι εισφορές για τους εννέα πρώτους μήνες του 2025 (Ιανουάριος - Σεπτέμβριος) θα καταβληθούν από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, ενώ για την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2026 θα αποπληρωθούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2026. Κατά συνέπεια, εντός του 2025 θα παρακρατηθούν εισφορές 12 μηνών και όχι 15 (δηλαδή το τελευταίο τρίμηνο του 2024 και όλο το 2025), όπως αρχικά προβλεπόταν. Η παρακράτηση της Περιβαλλοντικής Εισφοράς (τέλους ταφής) μέσω της ΔΕΗ για το δεύτερο εξάμηνο του 2024 θα γίνει σε έξι ισόποσες δόσεις, αντί των τεσσάρων που προέβλεπε η σχετική απόφαση. Η σχετική παρακράτηση για το πρώτο εξάμηνο του 2025, θα αποπληρωθεί επίσης σε έξι ισόποσες δόσεις στο τελευταίο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Το ύψος του τέλους ταφής καθορίζεται βάσει του σχετικού Νόμου

Βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας, για τον υπολογισμό της Περιβαλλοντικής Εισφοράς κάθε εξαμήνου λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες του προηγούμενου, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιείται εκκαθάριση μετά των πραγματικών ποσοτήτων απορριμμάτων που αναλογούν σε κάθε Δήμο. Επισημαίνεται δε, ότι το ύψος του τέλους ταφής είναι θέμα νόμου και καθορίζεται από την Πολιτεία, ενώ η όποια τιμολογιακή αλλαγή στον ΕΔΣΝΑ δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής, αλλά του Διοικητικού Συμβουλίου , στο οποίο συμμετέχουν ενεργά οι Δήμοι της Αττικής.

«Από την πρώτη στιγμή έχουμε αποδείξει ότι για το ζήτημα της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως και για κάθε θέμα που απασχολεί την Αττική, λειτουργούμε με σχέδιο ολιστικό, συγκεκριμένο και συνεκτικό. Δίνουμε λύσεις με κριτήρια αυτοδιοικητικά, στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση της κοινωνίας και όχι σε μικροπολιτικά οφέλη» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ προχώρησε στη λήψη μιας απόφασης, με την οποία παρέχεται άμεση και πρακτική ανακούφιση στα οικονομικά των 66 Δήμων μας, πάντα μέσα στα περιθώρια που δίνει η κείμενη νομοθεσία. Αποτελεί ισχυρή βούληση της διοίκησής μας να αναλάβουμε οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία εξυπηρετεί αυτόν τον στόχο, έχοντας όμως πάντα ως τελικό προορισμό την οριστική λύση της διαχείρισης των απορριμμάτων, ένα θέμα που βασανίζει την Περιφέρειά μας επί δεκαετίες».

Μέχρι τέλη Ιανουαρίου, το πόρισμα των ορκωτών λογιστών για τα οικονομικά του ΕΔΣΝΑ

Υπενθυμίζεται ότι ο Περιφερειάρχης Αττικής από τις 3 Ιανουαρίου έχει αποστείλει επιστολή προς τη ΔΕΗ, με την οποία ζητά την αναστολή είσπραξης από τους Δήμους του αυξημένου τέλους ταφής απορριμμάτων.

Επιπροσθέτως, όπως δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς στην πρόσφατη Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα δημοσιοποιηθεί το πόρισμα του διοικητικού ελέγχου του ΕΔΣΝΑ, το οποίο θα αποκαλύψει κάθε ευθύνη από το παρελθόν και θα διασφαλίσει ότι η διαχείριση θα γίνεται με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης. Ο Περιφερειάρχης τόνισε μάλιστα, ότι σε περίπτωση που προκύψουν νομικές ευθύνες, αυτές θα αποδοθούν άμεσα στους υπευθύνους.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα κατατεθεί στην Πολιτεία μία συνολική πρόταση για τη μητροπολιτική διαχείριση των απορριμμάτων, στο πλαίσιο των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται παντού στην Ευρώπη. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής, είναι η κατάθεση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ολιστικής διαχείρισης, που θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης στη βάση των αρχών της ισότητας, της ισόρροπης ανάπτυξης και ευημερίας και για τις 66 γειτονιές της Αττικής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.