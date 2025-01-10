Απειλές κατά της δικής του ζωής αλλά και κατά της εντολέας το, της 35χρονης σύζυγο του αστυνομικού της Βουλής καταγγέλλει ότι δέχτηκε ο δικηγόρος Ιωάννης Μπαρκαγιάννης.

Σε βίντεο που ανήρτησε επισημαίνει πως δέχτηκε απειλητικό μήνυμα στο οποίο ο αποστολέας τον απειλεί πως θα βρουν τον ίδιο και την εντολέα του νεκρούς σε κάποιο χαντάκι ή με κάποιο άλλο τρόπο θα τον βγάλουν εκτός της υποθέσεως εάν δεν σταματήσει να ασχολείται με την συγκεκριμένη υπόθεση.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει στο βίντεο ότι όχι μόνο δεν πρόκειται να σταματήσει αλλά θα εντοπίσει και εκείνους που απειλούν τη ζωή του ίδιου και της 35χρονης εντολέας του.

«Mε αυτό που έκαναν έγινε μια προσωπική υπόθεση και τους αναφέρω ότι δεν του φοβάμαι και ότι θα συνεχίσω. Θα διορίσω δικό μου ντετέκτιβ για περαιτέρω έρευνες, θα πάω σε εξειδικευμένη εταιρεία για να εντοπιστούν το mail και όλα τα στοιχεία της τηλεφωνικής συσκευής και θα βγάλω στη φόρα όλα τα βρόμικα που έχουν κάνει όλοι αυτοί που απειλούν τη ζωή μου» ανέφερε ο δικηγόρος.

Πηγή: skai.gr

